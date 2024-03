Maité Yanes: chi è la nuova naufraga de L’Isola dei Famosi 2024

Qualche ora fa, il nostro Hit, ha svelato, in anteprima, il cast che compone la nuova edizione de ‘L’Isola dei Famosi 2024‘ che partirà ufficialmente lunedì 8 aprile 2024, in prima serata, su Canale 5. Alla conduzione Vladimir Luxuria con Dario Maltese e Sonia Bruganelli, in studio, in veste di opinionisti. In collegamento dall’Honduras, invece, ad Elenoire Casalegno è stato affidato il ruolo di inviata.

Tra le naufraghe, destinate a far battere il cuore degli altri isolani, c’è Maité Yanes.

Conosciamola meglio:

Chi è Maité Yanes de L’Isola dei Famosi 2024? Età, lavoro, Instagram

E’ una modella, attrice, performer. Non abbiamo molte informazioni riguardo la sua vita privata. Nemmeno la sua età o se sia fidanzata o parta per l’Honduras da single.

Dal sito della sua agenzia Starsonfield.it si legge che “Nata a Madrid, spagnola di origini cubane

Parla Spagnolo (madrelingua), Italiano e Inglese.

Inizia la carriera di modella in Spagna a 15 anni che continua tra Milano e New York.

Studia danza da quando era bambina, con diversi stili, e si è perfezionata al «Broadway Dance Center» di New York.

In Spagna ha lavorato nel cast di famosi musical quali Grease, Flash Dance e The Beatles e in Italia ha avuto l’opportunità di danzare per artisti di prestigio internazionale come Aluna George e Skin (Skunk Anansie).

Appassionate di musica trap e latina, scrive poesie e i testi delle sue canzoni”.

Inoltre, scopriamo che, nel 2022, ha recitato nel film di Leonardo Pieraccioni, ‘Il sesso degli angeli’.

E’ alta 180 cm. Le sue misure sono 83 – 62 – 93. Porta 39 come numero di scarpe.

Ha un profilo Instagram @maite_yanes che, ad oggi, conta oltre 8800 followers.

Chi sono i naufraghi e le naufraghe de L’Isola dei Famosi 2024

Edoardo Franco

Aras Senol

Joe Bastianich

Artur Dainese

Edoardo Stoppa

Samuel Peron

Valentina Vezzali

Maitè Yanes

Selen, all’anagrafe Luce Caponegro

Francesca Bergesio

Matilde Brandi

Greta Zuccarello

Marina Suma

