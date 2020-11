Gigi Proietti, i funerali saranno trasmessi in diretta tv

Come prevedibile e come giusto che sia, i funerali di Gigi Proietti sarà interamente raccontato con una lunga diretta tv. Ad occuparsene dovrebbe essere, come fa sapere l’agenzia di stampa Dire, la Rai, che nelle scorse ore ha modificato la regolare programmazione per omaggiare proprio l’attore romano scomparso ieri, nel giorno del suo 80esimo compleanno (Cavalli di Battaglia in prima serata è stato visto da 4 milioni 505 mila spettatori con il 19.02% di share).

Stando a quanto trapela, la scaletta di giovedì 5 novembre, giorno del funerale di Proietti e di lutto cittadino per Roma, prevede il passaggio del feretro davanti al Campidoglio e poi davanti al Globe Theatre di Villa Borghese, prima di raggiungere la Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo per la cerimonia religiosa.

Secondo quanto riporta Dire, tutto sarà trasmesso in diretta televisiva (probabilmente, aggiungiamo noi, su Rai1). L’obiettivo è, evidentemente, consentire a fan, cittadini e a tutto il pubblico, di partecipare in totale sicurezza all’ultimo grande abbraccio all’attore protagonista di film, serie tv e programmi televisivi, oltre che di grandi rappresentazioni teatrali e di indimenticabili spettacoli.

Secondo quanto confermano a Dire alcune fonti vicine agli organizzatori, la cerimonia sarà strettamente privata e l’accesso alla chiesa sarà consentito soltanto ai più stretti familiari dell’attore. Inoltre, anche tutta l’area circostante Piazza del Popolo, nel pieno centro di Roma, sarà controllata dalle forze dell’ordine per evitare la formazione di assembramenti e di situazioni non in regola con le disposizioni anti-covid attualmente in vigore (ecco il bollettino di oggi).

In serata è arrivata la conferma: “Il Servizio Pubblico cambia la programmazione, mettendo in palinsesto una puntata speciale di Unomattina, a partire dalle ore 10 in diretta, in collaborazione tra Rai1 e Tg1, per seguire le varie fasi della cerimonia funebre”