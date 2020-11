Gigi Proietti è morto questa mattina, 2 novembre 2020, nel giorno del suo 80esimo compleanno: una circostanza che rende non solo questo addio più amaro, ma vede le emittenti tv riconvertire gli omaggi previsti per festeggiare la ricorrenza in speciali ‘in memoriam’.

In un prime time blindato per le principali reti tv come quello del lunedì, tra fiction, reality e approfondimenti, Rai 1 arriva a sostituire, a sorpresa, la sua prima serata, cancellando il debutto della prima puntata della nuova fiction con Beppe Fiorello, Gli orologi del diavolo, e offrendo dalle 20.30 una replica di Cavalli di battaglia. Dopo l’appuntamento con SetteStorie di Monica Maggioni si recupera, invece, la già annunciata puntata speciale di Techetechetè dal titolo “Gigi Proietti solo per voi”.

Decisamente meno vincolata RaiPlay, che aveva organizzato una playlist (“Omaggio al maestro Gigi Proietti“) per celebrarlo nel giorno del compleanno e che si ritrova così una collezione di clip per lo più tratte da sue recenti apparizioni tv tra gag storiche e interviste, ospitate a sua insaputa (come con Fiorello in Viva RaiPlay!) o exploit a casa di amici (come con Renzo Arbore in Guarda… Stupisci, occasione nella quale dette prova della straordinaria forza della prosodia in teatro). Ma su RaiPlay sono disponibili anche tutte le cinque stagioni de Il Maresciallo Rocca, Italian Restaurant, Il circolo Pickwick (che consigliamo caldamente), ma anche Una pallottola nel cuore e, fuori dalla fiction, lo speciale Attore, amore mio, lo show Sabato sera dalle nove alle dieci e quel capolavoro di Febbre da Cavallo. Rai Premium ha già in programmazione le repliche de Il Maresciallo Rocca alle 19.00 nel suo regolare palinsesto.

Proprio Febbre da cavallo (Steno, 1976) è il film scelto da Rete 4 per ricordarlo questo pomeriggio: va in onda alle 16.40 al posto del consueto Perry Mason del lunedì.

Scende in campo Sky Cinema con il canale Sky Cinema Collection – Risate all’italiana, che alle 21.15 trasmette il film Il premio, commedia diretta e interpretata da Alessandro Gassmann con Proietti protagonista, e alle 23.00 La mortadella, di Mario Monicelli con Sophia Loren e Danny DeVito. Alle 21.00 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due prevista una puntata speciale di 100X100Cinema con un estratto dell’ultima intervista rilasciata nel giugno scorso a Francesco Castelnuovo. La collezione on demand di Sky, dal titolo Omaggio a Gigi Proietti, include anche il Pinocchio di Matteo Garrone, in cui Proietti ha interpretato Mangiafuoco, e il film Le piacevoli notti, con Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi e Gina Lollobrigida.

Attendiamo altre proposte dalle emittenti tv in chiaro e pay: si sta mettendo mano alle library magari per il daytime e la seconda serata.

Lo ricorda, però, anche la radio e nel dettaglio Radio Techetè, il canale di Radio Rai dedicato ai contenuti di archivio, che oggi – lunedì 2 novembre – e domani martedì 3 nel pomeriggio trasmetterà una selezione di programmi radiofonici di cui è stato protagonista, tra estratti e interviste.

(In aggiornamento)