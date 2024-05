Oggi, venerdì 10 maggio 2024, a partire dalle ore 14:45, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, i tronisti del Trono Classico (Ida Platano e Daniele Paudice) e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Aurora Tropea, Alessandro Rausa, Cristina Tenuta, Silvio Venturato, Tiziana Riccardi, Marcello Messina, Jasna Amodei, Ernesto Russo, Mario Verona, Cristiano Lo Zupone, Salvatore Alongi, Giulia Vacca, Jessica Pittari, Marianna Sperandei, Alessia Rivolta, Sabrina Di Muro e altri).

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda ieri pomeriggio, abbiamo visto Mario confessare di essere stato nel B&B insieme alla ragazza della segnalazione (che, tra l’altro, ha partecipato due anni fa al programma per conoscere Alessandro V.) ma di aver omesso questo particolare per evitare polemiche. Mario ha anche dichiarato che tra lui e questa ragazza, non c’è stata intimità.

Ida, però, non gli ha creduto e ha eliminato Mario che, quindi, ha lasciato il programma.

Cristiano, invece, si è seduto al centro studio davanti a Giulia e Asmaa. La situazione con Giulia è precipitata e la loro conoscenza può dirsi chiusa. Asmaa, invece, ha ammesso di essere interessata ma non ha gradito il fatto che Cristiano abbia cercato anche Jessica.

Cristiano ha anche avuto un confronto con Serena che ha chiesto alla redazione del programma di parlargli perché non le sono andate giù alcune dichiarazioni di Cristiano riguardo la loro uscita (Cristiano ha accusato Serena di aver cercato insistentemente il contatto fisico).

Uomini e Donne, puntata 10 maggio 2024: anticipazioni

Nella puntata che andrà in onda oggi, vedremo Barbara discutere nuovamente sia con Ernesto (che ha iniziato a frequentare una nuova dama) che con Cristina.

Gemma, invece, conoscerà un nuovo cavaliere giunto in studio per lei.

