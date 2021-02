E’ il titolo nuovo dell’intrattenimento di Rai1 della prossima primavera, il riferimento è a La canzone segreta, lo spettacolo musicale in salsa emotainment che la prima rete ha affidato a Serena Rossi e che prevede appunto un percorso emotivo-musicale con al centro alcuni protagonisti del mondo musicale nostrano. Fin qui nessuna novità, arriva però nelle ultime ore una piccola novità, o meglio un aggiornamento rispetto alla collocazione di questo spettacolo emotivo-musicale.

Il programma prodotto in collaborazione con la novella società dell’ex direttrice di Rai2 Ilaria Dallatana non emetterà più i suoi vagiti nella serata del sabato, prima collocazione nota di questa trasmissione, ma altrove. Per la precisione siamo in grado di informarvi che detta trasmissione è stata collocata nella serata del venerdì che nel frattempo aveva perso quello che per molti era un appuntamento imperdibile, ovvero con lo show con protagonisti Pierfrancesco Favino e Claudio Baglioni. Dunque le cinque (o sei) puntate de La canzone segreta andranno in onda per cinque (o sei) venerdì evitando così lo scontro diretto con il Sanremo di Mediaset “C’è posta per te”. La prima puntata di questa trasmissione sarà trasmessa venerdì 12 marzo 2021 ed il suo percorso nel palinsesto di Rai1 si fermerà solo per la Via Crucis di Papa Francesco nella serata del venerdì santo, ovvero il 2 aprile.

Il sabato sera post Sanremo sarà occupato da un prolungamento dello spettacolo musicale A grande richiesta, che già prenderà il via nei tre sabati precedenti la kermesse ligure con protagonisti l’amore, i Ricchi e poveri, Patty Pravo, Loredana Bertè e Christian De Sica, appuntamenti questi condotti da alcuni volti di primo piano della Rete 1, ovvero Carlo Conti, Alberto Matano, Flavio Insinna, a cui si aggiungono le serate presentate da Veronica Pivetti e l’one man show di Christian De Sica.

La canzone segreta dunque andrà in onda il venerdì sera a partire dal 12 marzo su Rai1 dopo il termine del Cantante mascherato e dopo la settimana -a porte chiuse- del Festival di Sanremo.