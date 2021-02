Proseguono le grandi manovre su Rai1 per i sabati sera che precederanno il settantunesimo Festival della canzone italiana in programma a porte chiuse a Sanremo dal 2 al 6 marzo corrente anno (a CTS piacendo). In particolare siamo qui per parlarvi e aggiornarvi sulle tre più due serate made in Ballandi di A grande richiesta, titolo leggermente pretestuoso ma anche piuttosto programmatico, che saranno posizionate nei sabati sera di febbraio, dopo la fine delle sette tappe di Affari tuoi viva gli sposi. Ma non solo vi diamo conto anche della scansione di questi cinque appuntamenti, tre dei quali che saranno propedeutici al Festival di Sanremo.

Dopo una serata tutta romantica condotta da Veronica Pivetti e con la partecipazione di Paolo Conticini il 13 febbraio dal titolo emblematico “Parlami d’amore”, lo show entrerà nel vivo con le sue “Serate d’onore” di Baudiana memoria sabato 20 febbraio quando la protagonista della puntata sarà Patty Pravo, serata che si intitolerà “Minaccia bionda“. Questo appuntamento, che appare sulla carta il più debole, sarà condotto da Flavio Insinna. La seconda emissione, quella che sulla carta appare la più forte di questa prima trance dello spettacolo musicale prodotto in collaborazione con la Ballandi avrà sul palcoscenico i Ricchi e Poveri e alla conduzione ci sarà Carlo Conti, che oltre a introdurre i tantissimi pezzi del repertorio dei Ricchi e poveri (per l’occasione nella formazione originale di quattro elementi) presenterà tutta una serie di amici che andranno a duettare con i due protagonisti di puntata. L’appuntamento con la storica band italiana è fissato per sabato 27 febbraio 2021 ed il titolo della puntata sarà oggettivamente “Che sarà, sarà”, come quella bella canzone….

Ci sarà poi la serata dedicata a Loredana Bertè dall’originalissimo e programmatico titolo “Non sono una signora” che andrà in onda il sabato dopo il Festival di Sanremo, ovvero il 13 marzo con la conduzione di Alberto Matano. Il sabato successivo poi appuntamento con un grande one man show con protagonista Christian De Sica, che se la canta e se la suona, nel senso che sarà lui stesso il conduttore della sua serata. Quattro (più uno) show musicali dunque nella grande tradizione del sabato sera della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo, quanto mai propedeutici all’abbuffata di canzoni che da li a pochi giorni invaderà la serata di Rai1 con le quattro serate del settantunesimo Festival della canzone italiana, condotte da Amadeus e Fiorello (a cts piacendo) rigorosamente senza pubblico in carne e ossa all’interno del teatro Ariston di Sanremo. Il programma, ovvero A grande richiesta, sarà registrato a Roma presso gli studi Voxon.