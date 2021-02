Cosa resta di un Festival di Sanremo? Cosa rimane di questo che è il vero Carnevale italiano nella mente di noi italiani, popolo meraviglioso e unico (parole un po’ di parte lo ammetto). Io dico che rimane la canzone, il motivetto, la canzonetta, che non è assolutamente dispregiativo, anzi, la canzonetta è quella cosa che ti rimane nella testa e picchia dolcemente nella mente, quasi sempre collegata a qualcosa che hai vissuto nel tuo passato. E’ la chiave pop dell’anima, spesso nascosta, spesso sopita dalle cose della vita di tutti i giorni. Dunque cosa resta del Festival di Sanremo? Resta la canzone. Certo, puoi avere un flash, magari Fiorello con la parrucca bionda che imita Maria De Filippi, oppure il lungo bacio di Roberto Benigni a Olimpia Carlisi (mi perdonerà Fiorello, ma nella mente mi batte più il bacio tratto da Sanremo 1980).

Se ripenso ai vecchi Festival è la canzone che mi torna in mente. Per esempio del Festival 2020 io mi ricordo del bellissimo brano di Diodato “Fai rumore” che mi piacque da subito. Un mix di parole, melodia, impianto sonoro bellissimo.

Sai che cosa penso

Che non dovrei pensare

Che se poi penso sono un animale

E se ti penso tu sei un’anima

Forse è questo temporale

Che mi porta da te

E lo so non dovrei farmi trovare

Senza un ombrello anche se

Ho capito che

Per quanto io fugga

Torno sempre a te

Oppure se ripenso ai Sanremo degli anni ottanta, quante bellissime canzoni. Per esempio la splendida “Ancora” cantata da Eduardo De Crescenzo e scritta da Franco Migliacci e Claudio Mattone.

Notte alta e sono sveglio

Mi rivesto e mi rispoglio

Mi fa smaniare questa voglia

Che prima o poi farò lo sbaglio di Fare il pazzo e venir sotto casa

Tirare sassi alla finestra accesa

Prendere a calci la tua porta chiusa

Chiusa

E degli anni novanta mi passa subito “Come saprei” cantata da Giorgia che vinse il Festival del 1995, pezzo scritto da Eros Ramazzotti, Adelio Cogliati e la stessa Giorgia.

Come saprei

Capire l’uomo che sei

Come saprei scoprire poi

Le fantasie che vuoi Io ci arriverei

Nel profondo, dentro te

Nei silenzi tuoi

Emozionando sempre più

E per gli anni duemila? La stupenda “Luce tramonti a Nord Est” scritta (insieme a Zucchero) e cantata da Elisa.

Parlami, come il vento fra gli alberi

Parlami, come il cielo con la sua terra

Non ho difese ma

Ho scelto di essere libera

Adesso è la verità

L’unica cosa che conta

Dimmi se farai qualcosa

Se mi stai sentendo

Avrai cura di tutto quello che ti ho dato

Dimmi

Siamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella

Luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra

Su nuovi giorni

Dunque cosa resta dei Festival di Sanremo? La canzone resta la mia risposta. Tutto il resto è come la scatola che le contiene. Serve per trasportarle, ma la scatola non è importante. Certo qualcuno dirà che tutto quello che sta attorno al Festival serve -per dirla in poche parole- a fare fatturato. Tutto giusto, tutto vero, pure da queste parti è così, inutile giocare di ipocrisia. Ma ripeto ricordiamoci che alla fine il Festival è solo ‘na canzuncella (o poco più). Questo per ridare una dimensione a quello che resta il vero Carnevale italiano.

P.S. Io amo il Festival di Sanremo.