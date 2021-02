La supermodella Vittoria Ceretti sarà co-conduttrice di una delle serate del Festival di Sanremo, in programma dal 2 al 6 marzo prossimo. Ecco l’annuncio del direttore artistico e conduttore Amadeus:

La kermesse si arricchisce di una nuova presenza femminile: è la giovane Vittoria Ceretti, super top model italiana che a poco più di vent’anni ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo per le più importanti griffe. È apparsa sulle copertine delle più prestigiose riviste di moda ed è la musa ispiratrice dei grandi maestri della fotografia contemporanea. Vittoria sarà la mia partner in una delle cinque serate di Sanremo 2021.

Al momento non è stata comunicata la serata durante la quale la Ceretti prenderà parte al Festival. Ricordiamo che per il momento sono già state annunciate come co-conduttrici di Amadeus la top model 50enne Naomi Campbell (prevista martedì 2 marzo), la cantante Elodie, la giornalista Barbara Palombelli (prevista venerdì) e l’attrice Matilda De Angelis.

In queste ore si fa largo l’ipotesi di un forfait della Campbell, il ché spiegherebbe anche l’annuncio della Ceretti. Come ricostruisce l’Adnkronos, infatti, a mettere a rischio l’arrivo a Sanremo di Naomi ci sarebbe l’attenzione all’andamento dei contagi da coronavirus con la conseguente possibile difficoltà a viaggiare per far rientro in Usa.

Vittoria Ceretti: chi è?

Vittoria Ceretti, sposata con Matteo Milleri, compirà a giugno prossimo 23 anni. La sua carriera nel mondo della moda è iniziata nel 2014 con Dolce&Gabbana. Ha sfilato anche per Armani, Alexander McQueen, Chanel, Dior, Louis Vuitton e Versace. Su Instagram ha quasi 900 mila follower, numero destinato a salire di qui a pochi giorni, complice la grande visibilità che il palco dell’Ariston le garantirà.

Intanto, proprio oggi, è stata resa pubblica l’intenzione di Amadeus e della Rai di realizzare un evento estivo per ‘risarcire’ la città di Sanremo che dovrà vivere il Festival in maniera molto penalizzante rispetto al passato, in termini di introiti economici e di turismo.