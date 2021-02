Un nome decisamente a sorpresa per quanto riguarda la co-conduttrice della serata del venerdì della 71esima edizione del Festival di Sanremo, in onda dal 2 al 6 marzo, in prima serata, su Rai 1.

Amadeus, infatti, durante la quarta serata del Festival, sarà affiancato da Barbara Palombelli, giornalista e conduttrice di Forum e di Stasera Italia, programmi in onda sulle reti Mediaset.

Per quanto concerne le presenze femminili che troveremo sul palco del Teatro Ariston, quindi, Barbara Palombelli va ad aggiungersi ad Elodie, all’attrice Matilda De Angelis e alla top model Naomi Campbell.

(in aggiornamento)