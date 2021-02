Non ci sarà il pubblico in sala, non ci saranno abbracci, né strette di mano, non ci sarà il red carpet, non ci saranno palchi esterni. E non ci sarà la tradizionale cornice di persone comuni ad affollare le strade che circondano il Teatro Ariston di Sanremo e ad animare la vita quotidiana della cittadina ligure. Per questo motivo, Amadeus e la Rai si sono impegnati a mettere in piedi, nel prossimo futuro, un evento che attiri in città persone in modo da far lavorare alberghi e ristoranti, una sorta di ‘risarcimento’ alle categorie economiche di Sanremo che a causa del covid e delle norme di sicurezza sanitarie imposte per poter tenere il Festival di Sanremo hanno penalizzato chi aspetta la rassegna canora per fare crescere incassi e fatturati.

L’evento dovrebbe tenersi a inizio estate, quando si pensa che la morsa del covid si sarà un po’ allentata. A rivelarlo è Andrea Di Baldassarre, presidente di Confcommercio Sanremo e vice presidente provinciale Fipe di Imperia al termine di un incontro via web con il direttore artistico e conduttore Amadeus, il sindaco Alberto Biancheri e i rappresentanti delle categorie economiche.

A chiedere l’incontro, stando a quanto scrive l’agenzia Ansa, era stato proprio Amadeus, dimostrando così la sua vicinanza alla città penalizzata da un Festival in piena pandemia.

Ecco le dichiarazioni del già citato Di Baldassarre:

Ci ha fatto piacere constatare come Amadeus sia vicino a Sanremo. Ci ha garantito che la Rai sta lavorando per portare in città, probabilmente a inizio estate, un evento che coinvolga tutta la città. Abbiamo chiesto un evento che faccia vivere le strade e l’economia della città. Contiamo che l’evento duri più di un giorno.

Al momento è soltanto ipotizzabile che l’evento in preparazione preveda anche la messa in onda televisiva, ma per i dettagli della programmazione è ancora presto.