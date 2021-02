Difficile davvero pensare che le avventure di Mina Settembre possano concludersi con l’ultima puntata della prima stagione in onda questa sera, 14 febbraio 2021, su Raiuno. Ed infatti, la fiction tornerà con una seconda stagione.

A confermarlo è stato lo sceneggiatore ed head writer della serie Fabrizio Cestaro, intervistato nelle ore scorse da Fanpage: “Siamo a lavoro da diversi mesi”, ha detto, aggiungendo che “sostanzialmente tutte le storie sono già definite, ma ovviamente non le posso raccontare”.

Cestaro si è sbilanciato anche su una possibile messa in onda della seconda stagione, che dovrebbe avvenire nel 2022:

“La produzione ha stabilito una data [per le riprese] ma non posso dirla perché è soggetta a una serie di variabili che non dipendono da noi. Però sarà a strettissimo giro”.

Ma cosa succederà nei nuovi episodi? L’head writer ovviamente non si sbilancia, ma rassicura: Mina (Serena Rossi) deciderà con chi stare tra Claudio (Giorgio Pasotti), il suo ex marito, e Domenico (Giuseppe Zeno):

“È una delle battaglie che abbiamo combattuto con la Rai. Nel momento in cui finisci la prima stagione con l’indecisione della protagonista, secondo noi è sbagliato continuare a mantenerla in quello stato. Mina prenderà una decisione, questo ve lo posso assicurare”.

Una notizia, quella della seconda stagione di Mina Settembre, che arriva inevitabile, considerati gli ottimi ascolti ottenuti. Esclusa la puntata di questa sera, la prima stagione di Mina Settembre ha ottenuto una media di 6 milioni di telespettatori (share superiore al 24%): da notare, in particolare, come gli ascolti siano aumentati dalla prima puntata, segno di un gradimento da parte del pubblico che non si è esaurito dopo l’effetto novità.

Ad aver sperato in una seconda stagione è stata anche la stessa protagonista: durante una delle nostre sessioni di domande e risposte dedicate al mondo delle fiction e delle serie tv che proponiamo su Instagram ogni venerdì, abbiamo girato all’attrice la domanda di un nostro follower su dei possibili nuovi episodi.

Come potete vedere dall’immagine in alto, Rossi ha risposto tramite il suo account, senza scrivere nulla ma utilizzando delle emoticon inequivocabili: tra queste, delle dita incrociate, una bocca chiusa con una zip ed un cuore. Come a dire, non si può ancora dire nulla ma la speranza c’è, così come l’affetto del pubblico.

D’altra parte, Mina Settembre per come è stata pensata potrebbe davvero durare per molte stagioni: la struttura che offre casi di puntata misti a vicende legate alle vite private dei personaggi principali offre numerosi spunti per dare agli sceneggiatori la possibilità di divertirsi. Noi, però, ci auguriamo che ci sia maggiore attenzione alle tematiche sociali che un personaggio come quello di un’assistente sociale potrebbe portare in prima serata su Raiuno, là dove invece farebbero fatica ad emergere.

Sebbene tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni, la fiction ha intrapreso una strada tutta sua, inserendo alcuni dettagli inediti rispetto ai libri ed avendo così da subito maggiore libertà di muoversi. Tutti elementi, insomma, che preparano il terreno a Mina Settembre 2.