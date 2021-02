Game of games, cambia la data di partenza del game di Simona Ventura su Rai2

E’ davvero parecchio attiva questa Blu Yazmine, la nuova società di Ilaria Dallatana che produce il varietà di Rai2 La Caserma, ma che a breve sarà titolare anche del venerdì sera della Rete 1 con lo spettacolo musical-emozionale La canzone segreta. Ma non è tutto, la novella società di produzione televisiva produrrà anche il nuovo gioco a premi della seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo Game of games, che vede il ritorno in prima serata di Simona Ventura. Le sei puntate di questo programma sono state già tutte registrate e la partenza di questa trasmissione era prevista per lunedì 15 marzo.

Così non sarà perchè stando alle ultime informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere il gioco a premi slitterà di qualche settimana e ad ora la prima puntata di Game of games è appoggiata sulla serata di mercoledì 7 aprile 2021. Il programma quindi non solo slitta di qualche settimana, ma cambia proprio giorno di messa in onda collocandosi su una serata, quella del mercoledì, tradizionalmente occupata dal calcio, quindi questo programma si propone come scelta d’elezione per il pubblico femminile.

Se questa sarà la posizione definitiva di questa trasmissione, solo il tempo ce lo dirà di certo l’intenzione lodevole della Rai è quella di scegliere una data di messa in onda la più possibile congrua per questo nuovo programma che come è noto vede delle celebrità impegnate in tutta una serie di giochi che richiedono una quantità di abilità fisiche e mentali fino ad arrivare ad un gioco finale in cui il concorrente rimasto in gara deve identificare in trenta secondi dieci vip che fanno parte di una determinata categorie, più ne riconosce più denaro si porta a casa.

L’appuntamento dunque -cambi dell’ultimo minuto a parte- è previsto ad oggi per mercoledì 7 aprile nella prima delle sei puntate di Game of games con Simona Ventura su Rai2.