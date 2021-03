Oggi, venerdì 26 marzo, alle ore 14.30 si terrà la conferenza stampa di Game of games – Gioco loco. Si tratta del nuovo programma di Rai2 condotto da Simona Ventura, in onda da mercoledì 31 marzo in prima serata.

TvBlog seguirà per l’intero l’incontro (a distanza) con i giornalisti, dando conto in tempo reale delle dichiarazioni dei presenti.

Previsti gli interventi di Simona Ventura, di Ludovico Di Meo (direttore di Rai2), di Fabio Di Iorio (vice direttore di Rai2) e di Ilaria Dallatana (amministratore delegato della società che produce la trasmissione, Blu Yazmine).

Game of games arriva per la prima volta in Italia e consiste in un game show con prove spettacolari, in una cornice di musiche e atmosfere anni ’90, con concorrenti vip che aiutano persone comuni a vincere il montepremi in palio.

Ricordiamo che mercoledì scorso Simona Ventura, fresca di accesa discussione in diretta con il dottor Bassetti a Cartabianca, ha annunciato via social di essere guarita dal covid.