Chiamata a raccontare la sua esperienza con il Covid-19, che l’ha costretta a rinunciare alla finale del Festival di Sanremo, Simona Ventura è stata ospite nell’ultimo appuntamento di Cartabianca, durante il quale si è trovata a conversare, in collegamento da casa, oltre che con Bianca Berlinguer, anche con il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri e con il dottor Matteo Bassetti.

La Ventura nel raccontare il metodo con cui si è curata ha provocato un’accesa reazione di Bassetti. La conduttrice ha infatti raccontato la sua esperienza con il Covid:

Noi sentiamo tante cose giustamente in televisione sul Covid… La verità è però che, quando tu ti ritrovi con una positività, non sai cosa fare effettivamente. Una mia amica mi ha chiamato e mi ha detto: “Se fossi in te partirei con la profilassi immediatamente“. Io ho iniziato quindi subito a fare una terapia farmacologica: eparina, azitromicina, cortisone. E ho fatto bene perché dopo due giorni ho fatto una lastra e avevo un principio di polmonite che è regredito.

Se il sottosegretario Sileri non ha voluto che affermare la necessità per ciascun paziente risultato positivo al Covid, anche se asintomatico, di essere almeno visitato telefonicamente dal proprio medico di famiglia, Matteo Bassetti ha voluto precisare che non esiste una “profilassi” per il Covid, che considererebbe “i pazienti tutti uguali”. Bassetti ha quindi corretto la Ventura che precedentemente aveva utilizzato il termine, chiedendo di “evitare di dare informazioni non corrette”.

Alla replica della Ventura, che ha specificato di aver voluto solamente raccontare il proprio caso e di essersi trovata in una situazione comunque difficile, Bassetti ha sbottato:

Lei fa la conduttrice di un programma televisivo, io faccio il medico. Se permette, ascolti quello che i medici le dicono, perché, se facciamo fare ai conduttori televisivi i medici, allora non va più bene. Io ho curato centinaia di persone e le posso dire che quello che hanno fatto con lei è sbagliato, è un errore.

A questo punto la Ventura non ha potuto che replicare:

Io farò la conduttrice televisiva, ma ho il diritto di parlare della mia esperienza dato che è stata mia, professore Bassetti.

E il medico non si è potuto trattenere dal ribattere:

Lei si piglia una laurea e viene a fare il mio mestiere, se vuole. Come si tratta il Covid lo diciamo noi medici.

“Non mi tappa la bocca lei. Io dico quella che è stata la mia esperienza. Ed è andata bene” ha chiosato Simona Ventura, prima di terminare la propria partecipazione a Cartabianca presentando la sua nuova avventura professionale, Game of Games – Gioco loco.