Simona Ventura domani sera, per la finale del Festival di Sanremo, non sarà sul palco dell’Ariston. A dare l’annuncio è Amadeus nella conferenza stampa di oggi: a bloccarla è la positività al tampone per il Covid-19.

Negli scorsi minuti è arrivato anche un post Instagram della stessa Ventura:

Ebbene sì. Il maledetto virus ha colpito anche me. Stamattina, facendo un ultimo tampone di controllo prima della partenza per Sanremo sono risultata positiva, anche se asintomatica . Grazie amico mio Amadeus e a tutta la famiglia di Sanremo per avere pensato a me . Non vedevo l’ora di poter essere lì con voi . Continuate a fare la storia , io per questa volta farò il tifo da casa . A presto

Simona Ventura avrebbe dovuto accompagnare Fiorello e Amadeus nella serate finale del Festival, insieme a Serena Rossi e Tecla Insolia. Grande dispiacere da parte del direttore artistico, così come anche da parte della stessa Ventura, che sarebbe tornata sul palco dell’Ariston a 17 anni di distanza dal Festival che condusse nel 2004, accompagnata da Gene Gnocchi, Paola Cortellesi e Maurizio Crozza.

Sanremo avrebbe rappresentato per la Ventura un trampolino di lancio in vista della sua nuova avventura con Games of Games, che dovrebbe partire mercoledì 7 aprile, programma registrato nei mesi scorsi in Portogallo. A proposito della trasmissione, prodotta dalla Blu Yazmine, ieri Simona Ventura a La Repubblica ha dichiarato:

Sono giochi che coinvolgono i vip. Mentre Bonolis è il più bravo con le persone comuni, a me piace prendere in giro i vip che giocano per le persone comuni. Il risultato è divertentissimo, nello studio di 4 mila metri quadrati abbiamo avuto la libertà di fare tutto. La vita è fatta di alti e bassi: a volte si è cane, a volte lepre.

Certi che Simona Ventura avrà modo di riscattarsi dalla mancata partecipazione al Festival (Amadeus l’ha già invitata, direttamente dalla conferenza stampa, ai Soliti Ignoti), vogliamo farle gli auguri di una rapida negatività al test (Amadeus ha detto che al momento la conduttrice non avrebbe sintomi e che starebbe bene).