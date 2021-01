E’ uno dei titoli nuovi dei palinsesti della televisione prossima ventura, ventura di fatto, ma anche di nome. Stiamo parlando infatti di Game of games, il nuovo game show che vedrà -finalmente- il ritorno in prima serata di una delle conduttrici più capaci del nostro piccolo schermo, da troppo tempo poco utilizzata e che con questo nuovo programma si affaccia dunque nella fascia oraria dove ha mietuto i suoi più grandi successi negli anni passati. Sarà Simona Ventura, come già noto, a condurre questo nuovo programma che nasce dal format originale americano omonimo condotto da Ellen De Generes.

Il programma come è noto vede una serie di giochi molto divertenti con protagonisti alcuni concorrenti. Saranno giochi che punteranno molto sull’estemporaneità delle situazioni, tutte molto semplici e divertenti, per passare un paio di ore di spensieratezza lontane dai problemi della vita di tutti i giorni. Come vi avevamo detto da queste parti il programma, di cui vi abbiamo già anticipato alcuni ospiti vip che hanno preso parte alle registrazioni già effettuate, sarà di sei puntate e andrà in onda dai teleschermi della seconda rete della televisione pubblica a partire dal prossimo mese di marzo.

A questo proposito siamo in grado di anticiparvi la data di partenza di Game of games che. a meno di cambiamenti dell’ultimo minuto, sarà da lunedì 15 marzo in prima serata, subito dopo Tg2-Post su Rai2. L’appuntamento dunque resta fissato da lunedì 15 marzo in prima serata su Rai2 per la prima puntata di Game of games con Simona Ventura. L’augurio per Simona Ventura è che Game of games sia per lei quello che è stato nello scorso autunno televisivo The Voice senior per Antonella Clerici, cioè l’occasione di tornare in prima serata con una trasmissione nuova e di successo e che possa diventare così un titolo da mettere in cascina per il futuro.