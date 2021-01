C’era una volta la naja. Fino al 2005 i maschietti, dopo essere diventati maggiorenni, dovevano per forza passare da questa cosa, che significava starsene per dodici mesi lontani (quasi tutti) da casa per vivere in una caserma insieme ai propri commilitoni. In quei dodici mesi si usciva da quella che oggi si chiama “comfort zone” per sottostare alle regole imposte dall’esercito italiano, che voleva dire alzata all’alba, adunata, picchetto, guardia, fino alla mitica ed indimenticabile corvé cucina, alle prese con enormi pentoloni ed una infinità di piatti, bicchieri e posate da rendere lucidi. Della Caserma si torna a parlare oggi anche in televisione grazie all’approdo sulla seconda rete della televisione di Stato di questo “nuovo” format dal titolo piuttosto eloquente “La Caserma” appunto.

Sull’onda del successo del Collegio, Rai2 ci riprova con questa declinazione squisitamente militaresca del format che ha donato alla seconda rete un target giovane altrimenti assente nel canale posizionato nel tasto 2 del telecomando italico. L’idea è di una semplicità disarmante, si prendono cioè una manciata di ragazzi di oggi, con tutto quello che ne consegue e si proiettano in una realtà della prima guerra mondiale.

Idea semplice che deve essere poi messa in pratica da una confezione moderna e che sappia tradurre tutto ciò che faceva parte di quegli anni in una realtà televisiva dell’oggi. E’ dunque tutto nella sua realizzazione il vero banco di prova di questo programma che non si può assolutamente reggere solamente sulla popolarità -vera o presunta che sia- di questo manipolo di ragazzi dagli ormoni a mille, magari reclutati fra i frequentatori dei social network, cosi per provare a bissare il successo dell’ottimo Collegio.

La prima puntata di questo nuovo esperimento televisivo verrà diffusa dalle frequenze della seconda rete della televisione pubblica mercoledì 27 gennaio in prima serata. Non resta dunque che attendere quella data per vedere la confezione di questo programma che pur nascendo da una idea di una semplicità sconvolgente, è nella sua confezione il suo vero e diremmo unico banco di prova.