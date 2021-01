Dopo l'”esplosione” de Il Collegio, ormai diventato un appuntamento televisivo irrinunciabile per la Generazione Z, Rai 2 tenterà il bis con la prima edizione de La Caserma, adattamento del format britannico Lads’ Army.

La prima edizione del nuovo docu-reality di Rai 2, che prenderà il via verso fine gennaio, è stata registrata lo scorso novembre (per un totale di 5 settimane di lavorazione) a Levico, provincia di Trento, dove un edificio è stato adibito a caserma vera e propria, ed è stata prodotta dalla Rai insieme alla Blu Yazmine, società di produzione fondata da Francesca Canetta e Ilaria Dallatana. Fu proprio quest’ultima, ex direttrice della seconda rete di Stato, a credere nel progetto Il Collegio e mandarlo in onda agli inizi del 2017.

I concorrenti saranno tutti giovanissimi di età compresa tra i 18 e i 22 anni (15 ragazzi e 6 ragazze). Dalla foto pubblicata da La Repubblica, non è chiaro se La Caserma, come Il Collegio, sarà ambientato in un’epoca passata.

Cristiano Rinaldi, uno degli autori, sempre a La Repubblica, ha svelato altre peculiarità di questo nuovo reality: non ci saranno nomination, né eliminazioni, e i concorrenti, ovviamente, non avranno accesso a smartphone, social e internet. Inoltre, ci saranno vari tipi di prove, 6 istruttori, tutti ex militari, non si useranno armi vere, i ragazzi indosseranno sempre la divisa e le dinamiche tipiche “da reality” saranno ridotte al minimo.

Lo scopo del programma sarà quello di impartire regole, disciplina e spirito di gruppo ad una generazione, è legittimo dirlo, viziata e fortemente individualista, come abbiamo potuto vedere in tutte le edizioni de Il Collegio.

Di seguito, trovate le dichiarazioni di Rinaldi:

Sono ragazzi di una generazione che è individualista nel profondo e qui, invece, scopre il senso del gruppo, inizia a pensare al futuro e, nella quotidianità delle giornate, nel provvedere alla pulizia dei locali, nei turni di guardia di notte in cui i ragazzi si scoprivano a ingannare il tempo scrivendo lettere, entra in un’altra dimensione vicina alla vita vera. I ragazzi hanno scoperto, grazie al fatto che bisogna portare rispetto gli uni agli altri, che è possibile parlare uno alla volta senza interrompersi e darsi sulla voce. Alcuni erano sbalorditi da questa cosa.

Dalla precitata foto, inoltre, il sito Webboh è riuscito a scovare tre concorrenti: George Ciupilan, 18enne di Stella, provincia di Savona, ex concorrente de Il Collegio, e i Lapresa Twins, ossia William e Nicholas Lapresa, gemelli di quasi 21 anni provenienti da Granarolo dell’Emilia, provincia di Bologna.