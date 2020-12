La conferma di quanto già a settembre TvBlog aveva anticipato era già arrivata nei giorni scorsi: da gennaio Rai 2 avrà un nuovo docu-reality, La Caserma, che si inserisce sul solco di quello che al momento sembra essere il fratello maggiore, ovvero Il Collegio.

I due programmi sembrano fin da subito accomunati dal desiderio di raccontare le giovani generazione – nel caso del Collegio ragazzi fra i 14 e i 17 anni, nella Caserma i partecipanti avranno invece un’età compresa fra i 18 e i 22 anni – e di farlo ponendo i concorrenti in un habitat a loro estraneo. Se nel Collegio si tratta di doversi trasferire in un’altra epoca, oltre che essere sottoposti alle ferrea disciplina imposta da sorveglianti, professori e preside, per La Caserma il meccanismo sarà leggermente diverso.

I ragazzi non perderanno la propria dimensione storica, in cui resteranno pienamente calati, ma dovranno subire la dura vita militare, alla quale saranno chiamati quotidianamente. Data la somiglianza fra i due format era facilmente prevedibile che la promozione di questo nuovo programma di Rai 2 passasse attraverso a Il Collegio e ieri sera è giunta la prima conferma. Infatti, durante una delle interruzioni pubblicitarie, è stato trasmesso per la prima volta il promo de La Caserma.

🎖️ Sta per iniziare un nuovo viaggio all'insegna della solidarietà e della fratellanza. #LaCaserma, prossimamente su #Rai2. pic.twitter.com/ta0hPnPm64 — Rai2 (@RaiDue) December 9, 2020

Il nuovo docu-reality avrà una location particolarmente suggestiva, dal momento che la caserma, in cui è girata questa prima edizione, si trova a Levico, in provincia di Trento. La Caserma sarà prodotto, oltre che da Rai 2, dalla neonata casa di produzione Blu Yazmine, fondata da Francesca Canetta e Ilaria Dallatana, ex direttrice di Rai 2, che fece fra l’altro esordire durante il suo mandato Il Collegio.

Nel comunicato pubblicato stamani dalla Rai si parla a proposito del programma di “millenial generation” per indicare il gruppo di ragazzi che si metterano alla prova. Peccato però che il termine utilizzato sia impropio poiché, senza entrare troppo a fondo nei menadri della sociologia, si tendono a considerare come millenials o Generazione Y, che dir si voglia, tutti coloro che sono nati dal 1981 al 1996, mentre coloro che sono nati dopo questa data vengono considerati parte della Generazione Z.

Una piccola inesattezza – sulla quale ci si potrebbe anche non soffermare troppo, date anche le contraddizioni che porta in seno la stessa scienza che si occupa della materia – che però dimostra in parte una semplificazione nel considerare i giovani di oggi, tentando di dare di essi l’immagine di un monolite, senza prestare attenzione ai tanti distinguo, anche in termini di lessico, che andrebbero fatti. Un paradosso e una contraddizione se, con La Caserma, si vuole raccontare il mondo giovanile.