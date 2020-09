Nuovo reality in arrivo in prima serata su Rai2, ecco di cosa si tratta (Anteprima Blogo)

Di Massimo Galanto giovedì 10 settembre 2020

Le riprese (in una caserma?!) dovrebbero iniziare ad ottobre, con messa in onda nel 2021.

Circolano voci dalle parti di Viale Mazzini sul palinsesto del prossimo futuro di Rai2. Stando a quanto risulta a Blogo, da ottobre dovrebbero iniziare le riprese di un nuovo programma per la prima serata della rete diretta da Ludovico Di Meo. Secondo le indiscrezioni in nostro possesso, si tratterebbe di un reality prodotto dalla Blu Yazmine, società di Ilaria Dallatana, fondatrice di Magnolia ed ex direttore di Rai2.

Il concept prevederebbe, sempre stando alle indiscrezioni da noi raccolte, che un gruppo di adolescenti vivano in una sorta di caserma. Un format, dunque, che si inserirebbe nel fortunato filone de Il Collegio (che comprende anche la versione italiana di Ti Spedisco in Convento, che presto vedremo su Real Time), la cui quinta edizione è in lavorazione.

Il nuovo programma in questione, di cui al momento non si conoscono ulteriori dettagli (né tantomeno la conduzione), presumibilmente troverà spazio su Rai2 soltanto nel 2021, al netto delle tante variabili legate anche alla situazione del coronavirus.