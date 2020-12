Tra le novità televisive del 2021 c’è certamente Game of games, programma che – come svelato da Blogo qualche tempo fa – segnerà il ritorno in prima serata di Simona Ventura su Rai2. Nei giorni scorsi si sono tenute le prime registrazioni della trasmissione, alle quali hanno preso parte anche alcuni personaggi famosi. Da Ignazio Moser a Elettra Lamborghini, passando per Max Giusti e Massimiliano Rosolino, ed ancora l’ex calciatore Nicola Ventola e l’ex gieffina Franceska Pepe.

Blogo è in grado di anticipare che nel cast di Games of games ci dovrebbe essere anche Gilles Rocca, reduce dalla vittoria a Ballando con le stelle, dove danzava insieme a Lucrezia Lando. Per il fonico diventato popolare grazie alla scena cult di Bugo che abbandona il palco del teatro Ariston al Festival di Sanremo 2020, in polemica con Morgan, si tratta della seconda avventura televisiva in un programma di intrattenimento, dopo le sue esperienze da attore in film come Pirandello Drag e Tre tocchi.

Nel cast, stando alle indiscrezioni in nostro possesso, dovrebbe essere presente anche l’ex velina di Striscia la notizia Maddalena Corvaglia, da qualche tempo lontana dal piccolo schermo (dal 2016 al 2018 ha condotto Paperissima Sprint su Canale 5).

Ricordiamo che Game of Games è un format in onda in America sulla Nbc dal 2017 con la conduzione di Ellen DeGeneres e che prevede, come facilmente intuibile dal titolo, una serie di giochi che vedono i concorrenti sfidarsi al fine di portarsi a casa il montepremi. Il gioco finale si chiama Hot Hands e consiste nell’indovinare i volti di dieci personaggi famosi di una data categoria.

La versione italiana del format sarà prodotta in collaborazione con la Blu Yazmine, società di Ilaria Dallatana, fra i fondatori di Magnolia ed ex direttore di Rai2, la quae produrrà anche un’altra novità targata Rai2, ossia La Caserma.