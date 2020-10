Rai2 punterà molto in questa stagione tv sulle prime serate a discapito del day time dove avrà appuntamenti fissi, come i Fatti vostri per esempio e Detto fatto, ma senza grandi scossoni e novità al più concentrate su programmi di branded content e poco altro. Tornando a parlarvi di prime serate, dopo quelle che vi abbiamo già raccontato, ne sta arrivando un’altra sul secondo canale della televisione pubblica tratta da un format che va molto forte negli Stati Uniti d’America, ci riferiamo a “Game of games” condotto da Ellen De Generes.

Il programma prodotto dalla NBC vede una serie di giochi molto divertenti con protagonisti alcuni concorrenti. Si parte con quattro prove preliminari, per poi passare ad una semifinale con il concorrente vincitore che si gioca poi il montepremi in una prova conclusiva. I giochi preliminari spaziano in una serie di prove fra le più disparate, si passa per esempio dal classico gioco delle sedie musicali alla parola misteriosa fino alla sedia girevole.

Le prove hanno tutte un denominatore comune, ovvero devono essere divertenti e devono avere un mix impegnando i concorrenti sia mentalmente che fisicamente. Nel gioco finale il concorrente superstite deve identificare i volti di dieci personaggi celebri dopo aver scelto una determinata categoria, in base alle risposte il montepremi sale, fino a raggiungere il massimo dopo aver indovinato tutte e 10 le celebrità.

Il programma di sei puntate arriverà nella prima serata di Rai2 nel mese di marzo 2021 e la conduzione sarà affidata a Simona Ventura, molto stimata dal direttore di rete Ludovico Di Meo che ha già in mente nuovi progetti per lei per l’autunno 2021. La versione italiana di Game of games sarà prodotta in collaborazione con la Blu Yazmine, società di Ilaria Dallatana, fra i fondatori di Magnolia ed ex direttore di Rai2 e verrà registrata nel mese di dicembre per andare in onda a marzo.