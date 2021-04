Una collocazione particolarmente difficile quella di Game of games, il nuovo intrattenimento di Rai 2 con protagonista Simona Ventura. Lo show del mercoledì sera della seconda rete ha dovuto tornare ai box dopo le prime tre puntate della serie che hanno raccolto meno in termini di ascolto di quello che ci si aspettava. Una serie di situazioni contingenti, prima fra tutte la concorrenza delle altre reti, con il Chi l’ha visto di Federica Sciarelli dedicato al caso di Denise Pipitone che ha raccolto ascolti importanti del pubblico che solitamente si sintonizza sui canali Rai, hanno penalizzato un programma che la Rete 2 ha deciso di sospendere per salvaguardarlo da una ulteriore penalizzazione in termini di visibilità e di ascolti in una serata che evidentemente si è dimostrata inadatta.

Proprio nelle scorse ore è stata decisa la collocazione delle rimanenti tre emissioni di Game of games. Secondo quanto apprendiamo (la cosa è stata spoilerata anche nel pomeriggio dalla stessa Ventura ospite dalla Bortone) il programma tornerà in onda nella serata del martedì subito dopo il termine della serie di varietà di Enrico Brignano Un’ora sola vi vorrei, che sta ottenendo lusinghieri dati di ascolto, presentando in video un Brignano ormai molto maturo e pronto a diventare un comico televisivo a tutto tondo. Dunque tornando a Game of games il programma condotto da Simona Ventura tornerà in onda a partire da martedì 25 maggio 2021 per tre settimane.

Nella collocazione del martedì, che ormai pare essere quella d’elezione per i programmi di intrattenimento di Rai2, si spera che Game of games possa trovare la sua dimensione ed il suo spazio fra il pubblico Rai. L’appuntamento dunque per il ritorno in video di Games of games, precisamente per la quarta puntata di questa serie, è per martedì 25 maggio in prima serata su Rai2 e per le due settimane successive.