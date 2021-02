La canzone segreta, ecco coma sarà la nuova scommessa per l’intrattenimento di Rai1

La Canzone Segreta è il nuovo show tv di Rai1, in collaborazione con Blu Yazmine, in onda da venerdì 12 marzo, per cinque prime serate nella collocazione del venerdì sera. Del programma si è già detto molto, qui andremo a parlare di come saranno strutturate le puntate di questa trasmissione a metà strada fra la musica e l’emozione, in un mix televisivo che in molti definiranno in maniera sbrigativa: emotainment. Ma non sarà proprio così, o meglio non solo così. Come sarà dunque nel dettaglio questo programma ? Qui cercheremo di dare una prima risposta a questa domanda.

Sostanzialmente in ciascuna delle cinque serate previste si alterneranno sette ospiti d’onore a cui sarà riservato un regalo inaspettato. Insomma una sorpresa vestita di sette note, con una canzone che inizierà a riecheggiare presso gli studi della Rai e che farà da lampadina nella mente della celebrità seduta sulla classica poltrona. Padrona di casa de La canzone segreta è -come noto- l’attrice Serena Rossi: a lei il compito di presentare questo inedito e atteso spettacolo musicale. La canzone segreta dunque si colloca nella categoria dell’emotainment in cui si omaggeranno alcuni dei volti noti del mondo della tv, della musica, dello sport presenti in studio e che verranno in qualche modo “stimolati” proprio dai brani musicali che verranno diffusi in teatro.

Il programma, basato su un format francese, lascerà spazio a momenti forti e di intensa suggestione: sotto la lente d’ingrandimento i personaggi, veri protagonisti della puntata si lasceranno conoscere più a fondo in una maniera inedita, insolita e quanto mai avvincente, per far uscire una immagine diversa, originale e quanto più autentica possibile del protagonista di puntata.

Ma il filo conduttore del nuovo show come detto sarà la “canzone”. Come ricorda il titolo, la Canzone Segreta dunque darà spazio alla musica e non solo a questo, un vero e proprio varietà sulla scia della forza emozionale legata soprattutto alla reazione degli ospiti VIP. L’ospite (sette a puntata) che accetta di partecipare si lascerà completamente sorprendere, commuovere, a volte anche destabilizzare dalla sorpresa a lui dedicata: una canzone a lui cara rivisitata e riarrangiata. Spettacolare messa in scena, dunque, al servizio dell’emozione, grande pathos per l’artista seduto in poltrona in attesa dell’imprevedibile

I lavori sono in corso d’opera, quindi appare ancora prematuro parlare di chi saranno i protagonisti delle cinque puntate del programma, state sintonizzati che appena sarà possibile ve ne daremo certamente conto. Nel frattempo la sicurezza attualmente è la data di messa in onda della prima delle cinque puntate della Canzone segreta, appoggiata per ora nella serata di venerdì 12 marzo su Rai1 con Serena Rossi.