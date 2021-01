Sanremo 2021, Matilda De Angelis conduttrice per una sera

Da Hugh Grant ad Amadeus: Matilda De Angelis sarà sul palco dell’Ariston dal 2 al 6 marzo come co-conduttrice di Sanremo 2021. Lo ha annunciato il Direttore Aristico in un’intervista al Corriere della Sera, continuando quindi nella strategia di centellinare nomi e annunci prima della conferenza stampa ufficiale che solitamente dà il via alle danze festivaliere.

Altro nome, quindi, per il cast artistico che al momento vede ufficalizzati Elodie come altra co-conduttrice per una sera (replicando lo schema dell’anno scorso) e ospiti fissi Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic. Si fanno inoltre i nomi di Anna Tatangelo ed Elettra Lamborghini. Per Amadeus la scelta di Matilda De Angelis nasce dalla voglia di far conoscere al grande pubblico una giovane attrice ormai più che emergente che ha trovato anche una visibilità internazionale con il ruolo di Elena Alves in The Undoing, miniserie HBO – Sky con Hugh Grant e Nicole Kidman.

“Mi piace perché è una giovane attrice, spigliata, con una caratura già internazionale: sarà l’occasione per farla conoscere ancora di più”

ha detto Amadeus al Corriere presentando quindi il secondo nome ufficiale del cast conduttori di Sanremo 2021, che sarà al fianco del direttore artistico e conduttore per una delle cinque serate del Festival. Quale non è ancora dato saperlo. E restiamo in attesa della prima conferenza stampa ufficiale del 71esimo Festival della Canzone Italiana: slittando a marzo, tutta la liturgia di gennaio è ovviamente caduta, ma attendiamo fiduciosi un appuntamento collettivo per i dettagli di questa edizione vezzosamente denominata ’70+1′.