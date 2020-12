Non gareggerà nella categoria Big, come pronosticato da qualcuno, ma Achille Lauro sarà ugualmente presente alla prossima edizione del Festival di Sanremo, condotta da Amadeus, che andrà in onda su Rai 1, dal 2 al 6 marzo 2021, in qualità di ospite fisso.

Il cantante e rapper romano si esibirà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, quindi, per il terzo anno consecutivo. La sua presenza è stata ufficialmente confermata oggi dal conduttore e direttore artistico di Sanremo 2021, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione de L’Anno che Verrà.

Amadeus, durante la conferenza stampa odierna, ha dichiarato che Achille Lauro si esibirà con cinque “quadri”, termine che abbiamo imparato ad utilizzare soprattutto con gli ultimi serali di Amici, un “quadro” per ogni singola serata del Festival:

Achille Lauro sarà presente in tutte e cinque le serate. Sarà l’ospite fisso che ci regalerà cinque “quadri”, uno per ogni serata. A me piace chiamarli così. Saranno cinque esibizioni bellissime, una più bella dell’altra.

Achille Lauro ha confermato la presenza al Festival con un post pubblicato su Instagram:

Da oggi è ufficiale: farò parte del cast del 71° FESTIVAL DI SANREMO portando in scena 5 quadri, 5 opere d’autore.

Grazie mille ad Amadeus, a Lucio Presta e a tutta la Rai per la grande opportunità.

Come già anticipato, Achille Lauro sarà presente a Sanremo per la terza edizione consecutiva. Nel 2019, l’artista romano partecipò in gara, nella categoria Big, con la canzone Rolls Royce che si piazzò al nono posto finale.

L’anno scorso, invece, Achille Lauro presentò in gara la canzone Me ne frego, facendo parlare di sé soprattutto per gli outfit sfoggiati sul palco dell’Ariston: una tuta aderente, che lasciava poco spazio all’immaginazione, ispirata al dipinto di San Francesco di Giotto, un abito trasparente, con copricapo piumato, ispirato alla Marchesa Luisa Casati Stampa, un abito regale, con perle incastonate sul viso, ispirato ad Elisabetta I d’Inghilterra, e un vestito ispirato a Ziggy Stardust, il personaggio creato da David Bowie.

L’anno scorso, l’ospite fisso di tutte e 5 le serate del Festival fu Tiziano Ferro.