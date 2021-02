Il palco del Festival di Sanremo è uno dei palchi più ambiti da chi ha voglia di lanciare messaggi sociali importanti. Per questo motivo ogni anno trovano spazio personaggi dal nome non per forza popolarissimo, ma con storie di vita molto forti. TvBlog è in grado di anticipare che tra gli ospiti della 71esima edizione della kermesse diretta e condotta da Amadeus, in programma su Rai1 dal 2 al 6 marzo 2021, dovrebbe esserci anche Antonella Ferrari.

Antonella Ferrari, classe 1970, è un’attrice diventata popolare negli anni 2000 grazie soprattutto alla soap opera Centovetrine, nella quale per alcune stagioni ha vestito i panni di Lorenza Giraldi. Nella sua carriera vanta anche una parte nel film tv di Pupi Avati Un matrimonio, oltre che molte partecipazioni a serie tv di successo.

La Ferrari è affetta da sclerosi multipla ed è madrina dell’AISM, Associazione italiana sclerosi multipla. La sua partecipazione al Festival sarebbe legata proprio alla volontà di sensibilizzare il grande pubblico su questo importante tema.

Cosa farà a Sanremo 2021 Antonella Ferrari?

Stando alle indiscrezioni raccolte da TvBlog, Antonella Ferrari dovrebbe prendere parte probabilmente (a Sanremo i cambi di programma sono all’ordine del giorno, come facilmente immaginabile) alla seconda serata del Festival, ossia quella di mercoledì 3 marzo.

Sul palco del teatro Ariston l’attrice, di recente vista a Ogni mattina su Tv8, dovrebbe portare in scena una parte del suo spettacolo teatrale dal titolo Più forte del destino. Tra camici e paillette. La mia lotta alla sclerosi multipla, tratto dal libro pubblicato nel 2012 da Mondadori.

Ricordiamo che proprio oggi sono arrivate dal Festival di Sanremo tre notizie: Barbara Palombelli co-conduttrice della serata del venerdì, Sinisa Mihajlovic accanto a Zlatan Ibrahimovic e Moreno il Biondo degli Extraliscio negativo al tampone molecolare, dopo che era risultato positivo a quello antigenico.