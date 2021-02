Ottime notizie per gli Extraliscio, la band romagnola folk/liscio che parteciperà al Festival di Sanremo 2021 insieme a Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti.

Il tampone molecolare al quale si è sottoposto Moreno il Biondo, vero nome Moreno Conficconi, cantante, clarinettista, sassofonista e co-fondatore degli Extraliscio, è risultato negativo. Il tampone è stato effettuato durante la giornata di ieri, giovedì 18 febbraio 2021.

Come ricordiamo, Moreno il Biondo, durante la giornata di mercoledì, prima di accedere alle prove al Teatro Ariston, come da protocollo, si era sottoposto ad un tampone antigenico rapido che ha dato esito positivo. Si sono resi necessari, quindi, l’isolamento fiduciario e il tampone molecolare per gli altri componenti del gruppo, Mirco Mariani e Mauro Ferrara, più ovviamente Davide Toffolo.

Stando a quando diffuso dal comunicato stampa ufficiale, “il risultato del tampone molecolare di Moreno il Biondo arrivato oggi, venerdì 19 febbraio, sostituisce il risultato del tampone antigenico, determinando che si è trattato di un falso positivo”.

Stando alle dichiarazioni di Amadeus, rilasciate, in collegamento da Sanremo, a Radio 2 Social Club, gli Extraliscio dovranno comunque osservare un breve periodo di quarantena che non pregiudicherà la loro partecipazione al Festival:

Dovessero risultare negativi, ovviamente faranno comunque un tot di giorni di quarantena. Credo che sia prevista una settimana.

Ricordiamo che gli Extraliscio e Davide Toffolo si esibiranno sul palco del Teatro Ariston con la canzone Bianca Luce Nera, progetto musicale prodotto da Elisabetta Sgarbi con la sua etichetta discografica, Betty Wrong Edizioni Musicali.