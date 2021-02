“La situazione è assolutamente sotto controllo. C’è un protocollo che è stato attivato“. A diffondere tranquillità è Amadeus, in collegamento da Sanremo con il programma Radio2 Social Club. Il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2021 ha commentato il primo caso di positività tra i cantanti in gara al Festival, riscontrato ieri in un tampone rapido antigenico effettuato ad uno dei componenti degli Extraliscio. Si tratta di Moreno Conficconi, il ‘Biondo’ della band, composta anche da Mirco Mariani e Mauro Ferrara ai quali per il Festival si aggiungerà il feat di Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti.

Amadeus ha spiegato che è stato attivato il protocollo previsto per questi casi. Il che significa che sono stati immediatamente tamponati gli altri componenti del gruppo nato nel 2014:

Dovessero risultare negativi, ovviamente faranno comunque un tot di giorni di quarantena. Credo che sia prevista una settimana. La persona che è risultata positiva viene intanto sottoposta ad un tampone molecolare.

Ma quindi gli Extraliscio, che a Sanremo 2021 portano il brano dal titolo Bianca luce nera, rischiano di non poter prendere parte alla gara? Ecco la risposta di Amadeus, che ostenta ottimismo:

Fortunamente mancano 15 giorni al festival, intanto vengono spostate le prove degli Extraliscio più avanti ma noi naturalmente ci auguriamo che tutto possa rientrare e che gli Extraliscio possano essere presenti sul palco dell’Ariston.

Il regolamento – lo ricordiamo – prevede che se un Big o un componente di una band in gara tra i Big risultasse positivo ancora durante il festival, il concorrente, solista o band, deve ritirarsi. Lo stesso dovrebbe valere – almeno stando a quanto spiegato nei giorni scorsi proprio da Amadeus – anche nel caso in cui a risultare positivo fosse una delle persone dello staff al seguito dell’artista in questione.