Il Festival di Sanremo 2021, a poco meno di due settimane dall’inizio, è chiamato ad affrontare il primo caso di COVID-19.

Moreno il Biondo (vero nome Moreno Conficconi), uno dei tre componenti degli Extraliscio, il gruppo romagnolo che condividerà il palco insieme a Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, infatti, è risultato positivo al tampone rapido, oggi pomeriggio, prima di affrontare le prove sul palco del Teatro Ariston.

Oltre che per Moreno il Biondo, anche per gli altri due componenti della band, Mirco Mariani e Mauro Ferrara, e ovviamente anche per Toffolo, è scattata la quarantena, in attesa dell’esito del tampone molecolare che si spera possa essere negativo. Gli Extraliscio e Davide Toffolo sono in gara tra i Big con la canzone Bianca Luce Nera.

Come da protocollo, è stato avviato anche il tracciamento di tutte le persone con le quali gli Extraliscio sono stati a contatto.

In caso di positività del tampone molecolare, per gli Extraliscio e Davide Toffolo, è ancora presto per parlare di ritiro dal Festival.

Come dichiarato da Claudio Fasulo nel corso della prima conferenza stampa della 71esima edizione di Sanremo, infatti, non esiste alcun piano B nei casi di artisti positivi al COVID-19 o in quarantena fiduciaria che sarebbero, quindi, costretti a ritirarsi dalla manifestazione canora “in ottemperanza alle norme del DPCM”.

All’inizio della kermesse sanremese, però, mancano ancora 13 giorni: dopo 10 giorni di quarantena e un giro di tamponi dall’esito negativo, gli Extraliscio e Davide Toffolo potrebbero presentarsi regolarmente sul palco dell’Ariston.

Ricordiamo anche che, durante la giornata di ieri, i test rapidi (tamponi antigenici di terza generazione che forniscono l’esito in pochi minuti) erano risultati tutti negativi.