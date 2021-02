Mancano due settimane precise all’inizio ufficiale della 71esima edizione del Festival di Sanremo, al via martedì 2 marzo 2021. In attesa di scoprire le novità che riguardano il cast artistico dello spettacolo che Amadeus metterà in scena a teatro Ariston insieme a Fiorello (all’appello manca almeno una figura femminile, chiamata ad affiancare i conduttori nella serata del venerdì, e poi un po’ di nomi di ospiti musicali), arrivano dettagli inerenti ai controlli medici che verranno realizzati in loco.

Tutti coloro che lavoreranno al Festival di Sanremo, dai tecnici ai giornalisti, dal personale Rai alle maestranze, dai vip ai cantanti (arriveranno in loco a partire dalla prossima settimana, intanto in questi giorni presentano i loro dischi ai giornalisti – oggi è toccato ad Arisa) fino ai fornitori, verranno sottoposti ai tamponi che verranno praticati nei point allestiti all’Ariston e al Casinò. Ad operare 12 ore al giorno, dalle 8 alle 20, per tutti i giorni fino alla domenica successiva alla finale del Festival, sarà la Asl1 di Imperia insieme al 118. Il lavoro, in realtà è già iniziato.

Per ora tutti i test (se ne contano 150 al giorno) fortunatamente sono risultati tutti negativi. L’obiettivo è tamponare chiunque debba entrare per un motivo o per l’altro all’Ariston.

Ieri, per esempio, sono stati eseguiti 100 tamponi ai componenti dell’orchestra che hanno iniziato a provare (tamponato anche Amadeus, arrivato a Sanremo da qualche ora). Si tratta di tamponi antigenici di terza generazione capaci di dare una risposta in tre minuti. Prestazioni – ha detto il dottor Giandomenico Poggi, responsabile del laboratorio di analisi, “paragonabili ai test molecolari“.

Secondo quanto si apprende, i giornalisti accreditati dovranno arrivare a Sanremo con un certificato di negatività su test effettuato entro le 72 ore precedenti e comunque verranno ‘tamponati’ di nuovo. Al momento sono state allestite due postazioni nei giardini del Casinò, che ospita sala stampa e uffici Rai, ed una in piazza Borea d’Olmo vicino all’Ariston.