Sanremo 2021, Amadeus: “Io e Fiorello vogliamo fare questo festival per onorare la sua storia”

Le dichiarazioni del conduttore e direttore artistico di Sanremo 2021 a “La vita in diretta”: “Ci divertiremo anche con la platea vuota”

Meno 18 giorni all’alba di un Sanremo unico “storico nella sua storia” come afferma da Amadeus durante il suo intervento nella puntata de La vita in diretta andata in onda oggi, 11 febbraio 2021. Chiaramente l’attesa verso il Festival inizia ad essere più alta da qualche giorno a questa parte. Abbiamo cominciato la settimana con la prima conferenza stampa ufficiale di presentazione dell’edizione del Festival della canzone Italiana ’70+1′. Ieri invece abbiamo ascoltato e commentato le 26 canzoni che sentiremo a partire dal 2 marzo sul palco dell’Ariston.

Tra certezze, note e indiscrezioni (certe pure fantasiose) il festival della consapevolezza ribattezzato da Stefano Coletta prende forma. Il cuore è come sempre la gara, ma il contorno sa sempre il fatto suo da decenni a questa parte, dunque, in attesa di sentir suonare archi, tastiere, violini e batterie ci occupiamo del resto delle sfaccettature dello spettacolo: gli ospiti e l’organizzazione.

Sappiamo ormai a menadito come l’entourage che ha messo in piedi questa 71ma edizione abbia sofferto e non poco prima di arrivare ad un risultato utile sul fronte dei protocolli sanitari per fronteggiare l’emergenza covid. Nel programma condotto da Alberto Matano, il conduttore e direttore artistico di Sanremo parla di un protocollo Rai “preciso” composto da 75 pagine, al loro interno tutti i punti che saranno indispensabili per mettere in totale sicurezza la città di Sanremo, il gruppo di lavoro e dunque anche il cast e le maestranze del Festival.

Altra piccola novità che arriva direttamente da Amadeus riguarda le presenze femminili oltre quelle già nominate, ebbene, sembra che per la quarta serata (venerdì 5 marzo) al suo fianco potrebbe esserci non solo una donna.

Tutte le dichiarazioni di Amadeus sono riportate nel video in alto.