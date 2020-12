Francesco Renga a Sanremo 2021 con “Quando trovo te”

Francesco Renga parteciperà al Festival di Sanremo 2021 con il brano Quando trovo te. Ha vinto il Festival di Sanremo nel 2005 ed è pronto a ritornarci ora per l’ottava volta Francesco Renga, primo artista della categoria Big annunciato da Amadeus questa sera su Rai 1. Francesco Renga, che ha alle spalle 7 partecipazioni al Festival di Sanremo come concorrente in gara, ha anche vinto la kermesse nel 2005 grazie al brano “Angelo” oltre a 2 premi della critica con “L’uomo che ride” presentata nel 1991 a Sanremo Giovani e “Raccontami” risalente al 2001, sempre nella categoria Big.

Il cantante originario di Brescia però si è esibito sul palco dell’Ariston, in occasione della kermesse musicale, anche in qualità di super ospite sia nel 2010, per festeggiare il 60° compleanno del Festival con il brano “La voce del silenzio”, sia nel 2018, in trio con gli amici e colleghi Max Pezzali e Nek con i quali nello stesso anno ha realizzato un tour di grande successo nei palasport italiani e ha pubblicato un doppio cd Live “Max Nek Renga – il disco”, contenente le loro hit più famose reinterpretate a tre voci.

Tra le sue più importanti e recenti partecipazioni televisive ricordiamo quella che lo vede impegnato già dal 4 novembre 2020 con la terza edizione del programma All Together Now – La musica è cambiata. Qui Francesco Renga veste i panni di giurato d’eccezione in compagnia di J-Ax, Anna Tatangelo e Rita Pavone. Francesco Renga però aveva già svolto un ruolo simile, e più precisamente quello di coach, in un altro format musicale per la tv: The Voice of Italy. Nel 2018 infatti Renga prende parte alla quinta stagione del programma in onda su Rai 2. Sarà la sua unica partecipazione al format, in compagnia anche in questo caso di un artista con il quale collabora in tv ancora oggi: J-Ax. La quinta edizione di The Voice of Italy all’interno della quale approdò Francesco Renga però non fu vinta da un artista del suo team ma, al contrario, da Maryam Tancredi appartenente al Team di Al Bano.

Ora sappiamo che presto lo rivedremo calcare il palco dell’Ariston in occasione del prossimo Festival di Sanremo 2021.