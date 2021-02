Alex Schwazer sarà fra gli ospiti della settantunesima edizione del Festival di Sanremo. Ad annunciarlo è questa mattina su La Stampa Luca Dondoni, che riporta anche la motivazione che avrebbe spinto Amadeus, direttore artistico del Festival, ad invitarlo alla kermesse canora:

Ridare dignità e visibilità a un grande sportivo che, per cinque anni, è stato allontanato dai campi di gara per colpa di un’accusa di doping rivelatasi infondata.

Alex Schwazer infatti salirà sul palco dell’Ariston a meno di due settimane dall’archiviazione del procedimento penale disposta dal Gip di Bolzano. Schwazer, accusato di doping a pochi giorni dalle Olimpiadi di Rio, fu vittima, secondo quanto stabilisce ora la giustizia italiana, di un complotto ordito contro di lui, per ottenere la sua squalifica, che arriverà in data 10 agosto 2016, e il discredito anche del suo allenatore, Sandro Donati.

Proprio il doloroso stigma portato su di sé per quasi cinque anni avrebbe indotto Amadeus a concedere all’atleta olimpico, oro nella marcia 50 km a Pechino nel 2008, un’importante vetrina come quella di Sanremo. L’azzurro si va ad aggiungere a una cospicua schiera di sportivi che prenderà parte al prossimo Festival di Sanremo, a partire da Zlatan Ibrahimovic scelto come co-conduttore per tutte e cinque le serate, anche se in realtà proprio la serata di mercoledì, in cui sarà ospite Schwazer, non lo vedrà presente a causa degli impegni di campionato del Milan.

Giovedì sera sarà poi il turno di Sinisa Mihajlovic, che dovrebbe cantare Io vagabondo, probabilmente con la complicità non solo di Ibrahimovic, ma anche di Amadeus e Fiorello. Per sabato invece sarebbero attesi Alberto Tomba, nome anticipato ieri da DavideMaggio.it, e anche Federica Pellegrini, annunciata sempre stamane dalle pagine del quotidiano torinese.

Un festival in cui il mondo dello sport avrà ampia rappresentanza e dove forse non sono da escludere ancora ulteriori novità. Domenica scorsa, intervenendo a Novantesimo Minuto, Amadeus aveva ricevuto la richiesta da parte di Milena Bertolini, Ct della Nazionale Femminile di calcio, di portare all’Ariston una delle sue ragazze e Amadeus, pur non rispondendo esplicitamente, non si era tirato indietro.

Data anche la qualificazione delle Azzurre agli Europei del 2022, raggiunta ieri sera dopo la vittoria a valanga per 12 a 0 su Israele, non è da escludere che una delle calciatrici della Nazionale possa fare un salto in riviera nel corso della prossima settimana. Di certo mercoledì prossimo a Sanremo ci sarà Alex Schwazer.