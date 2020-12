Fulminacci a Sanremo 2021 con Santa Marinella

Fulminacci parteciperà al Festival di Sanremo con la canzone Santa Marinella. Per Fulminacci si tratta dell’esordio alla massima competizione canora italiana.

Nato a Roma il 12 settembre del 1997, il suo nome vero è Filippo Uttinacci. Il cantante ha una carriera praticamente inziata un anno fa, con l’uscita nel 2019 dei singoli Borghese in borghese e La vita veramente, con quest’ultimo che anticipa l’uscita dell’omonimo album, che esce il 9 aprile per l’etichetta discografica Maciste Dischi.

Ancora nel 2019 ha vinto il Premio Tenco per la migliore opera prima, diventando uno degli interpreti più promettenti della scena musicale italiana. Ha inoltre aperto il concerto di Gazzelle al Forum di Milano.

Fulminacci ha all’attivo una partecipazione al Festival del Primo Maggio a Roma e nell’ottobre dello scorso anno anche un’apparizione al programma Le Iene su Italia 1, con un passaggio pure da Fiorello a Viva Raiplay!. Successivamente si esibisce a Una storia da cantare nella puntata dedicata a Lucio Battisti. In quell’occasione canta Sì, viaggiare.

La partecipazione di Fulminacci rispecchia la volontà da parte di Amadeus di aprire sempre più alla scena musicale indie italiana, in quanto prenderanno parte alla kermesse canora anche nomi non notissimi al grande pubblico come Madame, Coma Cose e Willie Peyote (tutti al loro esordio, la prima ha all’attivo due sole uscite televisive consecutive a X Factor), al fianco di volti più mainstream come Francesco Renga e l’immarcescibile Orietta Berti, quest’ultima al Festival di Sanremo per la dodicesima volta.

Foto: account Instagram Fulminacci