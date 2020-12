Irama a Sanremo 2021 con La genesi del tuo colore

Irama parteciperà al Festival di Sanremo 2021 con il brano in gara La genesi del tuo colore. A sua volta partito dalla categoria Giovani della kermesse, Irama ha partecipato per la sua prima volta a Sanremo nel 2016 con il brano Cosa resterà, scritto in collaborazione con l’autore Giulio Nenna. In gara a Sanremo Giovani il cantante si classificherà settimo, dopo aver perso contro Ermal Meta che all’epoca partecipò con il brano Odio le favole. Soltanto tre anni dopo ritroviamo Irama al Festival di Sanremo nella categoria Campioni. Nel 2019 infatti tornerà a calcare il palco dell’Ariston con il brano La ragazza con il cuore di latta, scritto a quattro mani con Giuseppe Colonnelli e di nuovo in collaborazioni con Andrea Debernardi e Giulio Nenna. Durante la quarta serata, dedicata ai duetti, Irama si è inoltre esibito insieme a Noemi.

Molte anche le apparizioni televisive del giovane artista, anche ex fidanzato di Giulia de Lellis. Irama vincerà il Summer Festival in onda su Canale 5 nell’estate del 2016. Poco dopo lo ritroveremo al Battiti Live di Radionorba. L’anno seguente tornerà in tv sempre al Summer Festival. Nell’autunno dello stesso anno, lo ritroveremo ad Amici di Maria de Filippi. L’artista parteciperà alla scuola di Maria De Filippi arrivando anche a vincere l’edizione. Da lì arriverà per lui il successo vero. Oltre ad altre svariate partecipazioni musicali in tv, Irama proprio quest’anno è tornato lì dove tutto è incominciato: ad Amici, da Maria de Filippi.

In occasione dell’edizione di Amici Speciali andata in onda soltanto pochi mesi fa, infatti, Irama si è potuto nuovamente mettere in gioco sfidando le vecchie glorie di Amici. Anche ad Amici Speciali si è aggiudicato la vittoria.

Ora non ci resta che attendere marzo per poterlo rivedere anche a Sanremo, pronto a calcare il palco dell’Ariston per la terza volta con il brano in gara La genesi del tuo colore.