Madame a Sanremo 2021 con Voce

Madame parteciperà al Festival di Sanremo 2021 con la canzone Voce. Una prima volta per la giovanissima cantante, già affermata sulla scena dell’hip hop non solo nazionale e che ha avuto un endorsement importante come quello di Cristiano Ronaldo che ha amato la sua Schiccherie.

Dietro al nome d’arte di Madame c’è Francesca Galeano, artista classe 2002, di Creazzo, in provincia di Vicenza. Ama Dante e la poesia medievale, come dice anche Amadeus presentandola al grande pubblico, ma tra le sue ispirazioni musicali cita Emis Killa e Fedez. Ma nel settore il suo nome è già di peso: pubblica con la Sugar di Caterina Caselli e tra le sue collaborazioni spiccano quelle con Ghali e Marracash, ma anche con i Negramaro e con Pietro Morandi, in arte Tredici, il figlio di Gianni (che sarà con il direttore Artistico di Sanremo 2021 Amadeus sul palco de L’Anno che Verrà per il Capodanno 2021).

Come partecipazione televisiva, all’attivo ha un featuring a X Factor 2020: ha affiancato, infatti, Blind in finale cantando con lui la sua Baby. Madame arriva all’Ariston sulla scia della sua notorietà nel mondo hip hop, sulla base del successo registrato nel settore e sulla quantità di follower Instagram.