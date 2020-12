Arisa parteciperà al Festival di Sanremo 2021 con la canzone Potevi fare di più . Per Arisa si tratta della settima partecipazione alla kermesse dopo l’esordio nel 2009 e le partecipazioni nel 2010, 2012, 2014, 2016 e 2019.

Arisa è il nome d’arte di Rosalba Pippa. Nata a Genova il 20 agosto del 1982, ha debuttato alla massima manifestazione musicale italiana nel 2009 nel corso del Sanremo targato Paolo Bonolis trionfando con Sincerità. Nella serata dei duetti si fece affiancare da Lelio Luttazzi. Ci riprova un anno dopo con Malamoreno abbinata alle sorelle Marinetti, per poi tornare nel 2012 con la splendida La notte, che si classifica seconda.

Nel 2014 vince con il brano Controvento. Carlo Conti la vuole l’anno dopo come conduttrice con Emma Marrone, mentre nell’edizione successiva torna ancora una volta come cantante con il brano Guardando il cielo. Nel 2019 si piazza ottava con la divertente Mi sento bene, facendosi notare in finale per uno stato di salute non proprio brillante.

Nel frattempo per Arisa c’è anche molta televisione in generale. Nel 2010 partecipa a Victor Victoria – Niente è come sembra su La7, è giudice di X Factor nelle edizioni del 2011, 2012 e 2016. In particolare, nel talent show di Sky Uno si rende protagonista di una lite con Simona Ventura per difendere i suoi Frere Chaos. Partecipa al reality Monte Bianco – Sfida verticale di Rai2. Nel 2020 è tra i personaggi de Il cantante mascherato e nello stesso anno nella commissione di Amici dopo l’esperienza nel 2018.