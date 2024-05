Serena Salmi: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne uscita con Cristiano Lo Zupone

Età, lavoro, Instagram, figli, ex marito, vita privata, passioni, curiosità su Serena Salmi del trono over di Uomini e Donne

Nelle scorse puntate di ‘Uomini e Donne‘, è scesa una nuova dama per corteggiare uno dei cavalieri del trono over, ovvero Cristiano Lo Zupone. Si tratta di Serena Salmi che è anche uscita a cena con l’uomo e guardato assieme la partita allo stadio. Cristiano, però, dopo un iniziale interesse ha deciso di interrompere la breve frequentazione per concentrarsi a pieno su Giulia. Anche se non ha mai nascosto l’interesse anche per Asmaa.

Conosciamo meglio Serena:

Chi è Serena Salmi di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Serena ha 39 anni, è romana ma vive a Frascati. Si occupa di contabilità e amministrazione. Ha un figlio di 9 anni ed un bassotto di un anno e mezzo che considera come il suo secondo bambino. E’ divorziata da poco ma separata da 7 anni. E’ appassionata di calcio, balli caraibici e ama scrivere racconti (“Se non menzionassi il tuo aspetto fisico sarei un’ipocrita… quello che è arrivato a me è che sei una persona semplice, spontanea. Vedendo dei tuoi post sui social in tempi non sospetti, mi sono piaciuti dei pensieri che hai espresso, nello specifico sotto ad una foto in cui eri con delle donne. Una donna ha scritto che quello era il tuo posto come ‘Beato tra le donne’ e tu hai risposto che lei non ti conosceva e che il tuo posto era tra le braccia della donna che amavi e che il resto era tutta scena”).

Ha un profilo Instagram @serena.sa19 seguito, ad oggi, da oltre 1000 persone.

