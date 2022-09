TvBlog Summer Celebrity Hits 2022: la playlist definitiva

Si è chiusa ieri con l’ultima puntata, la numero 37, la lunga cavalcata nell’estate 2022 del nostro appuntamento quotidiano con il TvBlog Summer Celebrity Hits. Trentasette personaggi della nostra televisione hanno accettato il nostro invito di vestire i panni di deejay per un giorno, per raccontarci qual è la loro canzone dell’estate, quel brano cioè, del presente o del passato, che più ricorda loro la stagione più calda dell’anno. Un appuntamento che si è aperto il 7 agosto scorso con Pippo Baudo e si è chiuso appunto ieri 12 settembre con Fabio Fazio.

Ci sia permesso prima di tutto ringraziare questi 37 personaggi che hanno accettato il nostro invito e che hanno reso questo appuntamento un momento -speriamo- piacevole per i nostri lettori che quotidianamente hanno fatto visita al nostro sito anche in un periodo, come quello estivo, solitamente avaro di notizie televisive. La speranza è che questo spazio quotidiano possa averli interessati e che magari, perchè no, possa interessare anche nei prossimi mesi altri lettori che non lo avevano visto (e sentito).

I magnifici 37 deejay del TvBlog Summer Celebrity Hits ’22

Qui oggi, oltre che a ringraziare lettori e protagonisti di questo appuntamento quotidiano, diamo appuntamento ad una futuribile seconda edizione del TvBlog Summer Celebrity Hits, magari l’anno prossimo, con la promessa che chi non ha potuto essere inserito -per forza di cose- in questo primo ciclo, possa far parte del gruppo di deejay per un giorno nella prossima edizione di questa rubrica. Qui di seguito potete trovare la playlist completa di questa prima edizione del TvBlog Summer Celebrity Hits con tutte le canzoni lanciate dai nostri specialissimi deejay per un giorno:

E’ tempo ora di saluti e di lanciare la nostra immancabile sigla di coda “Le mans” di Federico Rossi, oggi naturalmente anche con testo scritto. Grazie ancora e buona stagione tv 2022-2023 a tutti !

Le mans

Vorrei avessi sempre

E solo quel sorriso

Di quando tocchi la luna

E poi ti cade il vino

Oh Oh Oh

Almeno un attimo

E il cielo magari

Sembra più vicino

Se non stiamo tesi

Corde di violino

Oh Oh Oh

È il paradiso

Oh Oh Oh

Stanotte è solo un passo

Che ci allontana un po’

Ma quanto male ci fa

Il tempo che se ne va

Nei nostri occhi brillanti

La te che è stata mia dove sarà

Il cuore corre Le Mans

Va più veloce degli altri

E arriva fino da te

Che non mi dai l’ultima chance

Il cuore corre Le Mans

Il cuore corre Le Mans

Ma serve tenersi forte

Lasciare la presa a volte

Tagliare tutte le curve

Per vincere un po’ così

Non sperandoci

Ci siamo noi soltanto

Il resto non lo so

Ma quanto male ci fa

Il tempo che se ne va

Nei nostri occhi brillanti

La te che è stata mia dove sarà

Il cuore corre Le Mans

Va più veloce degli altri

E arriva fino da te

Che non mi dai l’ultima chance

Il cuore corre Le Mans

Il cuore corre Le Mans

Come un’onda lontanissima

Quanto mare ho visto prima di te

Sarà una notte lunghissima

Se non mi dai l’ultima chance

Il cuore corre Le Mans

Il cuore corre Le Mans

Il cuore corre Le Mans

Il cuore corre Le Mans

(di Giordano Cremona, Federico Mercuri, Federica Abbate, Jacopo Ettorre, Federico Rossi, Eugenio Davide Maimone, Leonardo Grillotti)