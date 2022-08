TvBlog Summer Celebrity Hits: Piero Chiambretti presenta…

Prosegue anche oggi 17 di agosto senza sosta qui su TvBlog l’appuntamento dell’estate 2022 con il TvBlog Summer Celebrity Hits, ovvero la compiltation delle canzoni dell’estate lanciata direttamente dai personaggi della nostra televisione che per l’occasione vestono i panni del deejay dalle colonne del nostro sito. Oggi è la volta di uno dei professionisti del nostro piccolo schermo fra i più prolifici. Nato sulle televisioni private piemontesi e lanciato poi alla ribalta nazionale da Angelo Guglielmi nella sua mitica Rai3, dopo aver fatto abbondante palestra nella tv dei ragazzi, Piero Chiambretti ha poi intrapreso la strada sa solista, ovvero abbandonando la terza rete della televisione pubblica, per saltare da un canale all’altro, fino a fermarsi da ormai molto tempo sulle reti Mediaset.

Protagonista di tanti programmi su Italia 1 e su Rete 4, programmi squisitamente brillanti con una pennellata, anche forse più di una di comicità, è finito poi a condurre un programma semi-sportivo come era Tiki Taka, non particolarmente nelle sue corde ed ora è in attesa, forse nella prossima primavera 2023 qualora il signore dei budget di Mediaset, come un uomo del monte qualunque, dica di si, di realizzare un nuovo programma dal titolo onirico “La carica dei 100 e 1“. Nel frattempo però che si trovino i soldi per dare il via a questo nuovo spettacolo di varietà. più concretamente oggi Piero Chiambretti è ospite, padrone di casa e protagonista del nostro TvBlog Summer Celebrity Hits.

Vediamo dunque qual è la canzone dell’estate scelta da Piero Chiambretti. Il Pierino nazionale è andato sul classico, cioè su uno dei brani più belli e più celebri del panorama musical-leggero nazionale. Si tratta di “Sapore di sale“, il pezzo scritto e cantato da Gino Paoli. Sapore di sale è forse il brano più conosciuto e di successo di Paoli. Scritta nel 1963 la canzone ha vinto il disco d’oro. Diceva Paoli di questa bellissima canzone: “Sapore di sale era un flash, un lampo di luce, uno stacco dalla realtà come dovrebbe essere una vacanza, che significa un allontanamento temporaneo dalle abitudini consolidate“. Un brano evocativo come pochi dell’estate, quindi semplicemente perfetto per questo nostro appuntamento con il TvBlog Summer Celebrity Hits.

Sapore di sale

Sapore di sale

Sapore di mare

Che hai sulla pelle

Che hai sulle labbra

Quando esci dall’acqua

E ti vieni a sdraiare

Vicino a me

Vicino a me

Sapore di sale

Sapore di mare

Un gusto un po’ amaro

Di cose perdute

Di cose lasciate

Lontano da noi

Dove il mondo è diverso

Diverso da qui

Qui il tempo è dei giorni

Che passano pigri

E lasciano in bocca

Il gusto del sale

Ti butti nell’acqua

E mi lasci a guardarti

E rimango da solo

Nella sabbia e nel sole

Poi torni vicino

E ti lasci cadere

Così nella sabbia

E nelle mie braccia

E mentre ti bacio

Sapore di sale

Sapore di mare

Sapore di te

Qui il tempo è dei giorni

Che passano pigri

E lasciano in bocca

Il gusto del sale

Ti butti nell’acqua

E mi lasci a guardarti

E rimango da solo

Nella sabbia e nel sole

Poi torni vicino

E ti lasci cadere

Così nella sabbia

E nelle mie braccia

E mentre ti bacio

Sapore di sale

Sapore di mare

Sapore di te

(di Gino Paoli)

Qui ora ascoltiamo la versione originale del pezzo, con lo stupendo arrangiamento del grande maestro Ennio Morricone:

Grazie a Piero Chiambretti e dandovi appuntamento a domani per una nuova puntata e un nuovo personaggio della tv nelle vesti di deejay per lanciare la sua canzone dell’estate nel TvBlog Summer Celebrity Hits, lanciamo la sigla!