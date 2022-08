Si chiamerà La carica dei 100 e 1 il nuovo programma di Piero Chiambretti in onda la prossima stagione su Canale 5. Un titolo evocativo, con chiaro riferimento al film della Disney, che però descriverà al meglio il contenuto della trasmissione che avrà come protagonisti per l’appunto cento bambini, guidati da quell’uno che sarà proprio Chiambretti.

I protagonisti avranno un’età compresa tra i 6 e gli 11 anni e del casting si sta occupando la società Sdl 2005 di Sonia Bruganelli.

La carica dei 100 e 1 cancella dunque l’ipotesi dell’altro titolo, Talentissimo me, annunciato nel corso della presentazione dei palinsesti di Mediaset a fine giugno. Un’indicazione che fu definita provvisoria, incapace di rispecchiare ciò che vuole essere l’idea chiambrettiana. Non si tratterà infatti di un talent, bensì uno show che vedrà il conduttore in costante contatto con i bambini, coi quali si confronterà senza filtri e comandi esterni allo scopo di tirar fuori verità, leggerezza e una loro lettura spontanea del presente.

“Sarei felice di incontrare l’universo infantile, che spesso è più interessante di quello maturo”, confidò a giugno Chiambretti a TvBlog. “I bimbi sono privi di preconcetti e filtri. La Repubblica delle Bambine fu uno spin off, una prova e l’esperimento si rivelò gratificante”.

La partenza de La carica dei 100 e 1, fin dal principio, è stata fissata a gennaio. Chiambretti, pertanto, riapproderà in prima serata a quattro anni da Cr4, La Repubblica delle Donne.