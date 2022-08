TvBlog Summer Celebrity Hits: Pippo Baudo presenta…

Siamo ad agosto e parte qui su TvBlog un nuovo appuntamento quotidiano che coinvolgerà i personaggi della nostra televisione che per l’occasione diventeranno deejay e lanceranno ciascuno una canzone, precisamente il brano della loro estate. La canzone cioè, non necessariamente di questa estate 2022, che rappresenta la loro estate. Giorno dopo giorno dunque, in questo spazio che abbiamo voluto chiamare TvBlog Summer Celebrity Hits, avremo protagonista un personaggio del piccolo schermo che lancerà la sua canzone dell’estate.

Questo primo appuntamento, noblesse oblige, abbiamo deciso di affidarlo al Re della televisione, colui cioè che anche se non è in onda con un suo programma, resta sempre il primo protagonista indiscusso del piccolo schermo italico, perchè in realtà lui è la televisione, inutile dire che parliamo del grande Pippo Baudo. Pippo ha scelto come sua canzone dell’estate il brano di Bruno Martino “Estate“. Brano scritto da Bruno Martino su testo di Bruno Brighetti, uno dei brani più celebri degli anni sessanta e più replicato da tantissimi cantanti, sia italiani che stranieri.

Estate

Estate

Sei calda come i baci che ho perduto

Sei piena di un amore che è passato

Che il cuore mio vorrebbe cancellar

Odio l’estate

Il sole che ogni giorno ci donava

Gli splendidi tramonti che creava

Adesso brucia solo con furor

Tornerà un altro inverno

Cadranno mille petali di rose

La neve coprirà tutte le cose

E il cuore un po’ di pace troverà

Odio l’estate

Che ha dato il suo profumo ad ogni fiore

L’estate che ha creato il nostro amore

Per farmi poi morire di dolor

Grazie a Pippo e ora la sigla di coda di questi appuntamenti agostani su TvBlog: “Le Mans” di Federico Rossi: