TvBlog Summer Celebrity Hits: Flavio Montrucchio presenta…

Lui è un volto ormai storico del piccolo schermo italico. Divenuto popolare grazie alla vittoria al Grande fratello, quando ancora il programma era popolato da nip e non da vip (o presunti tali) ha poi percorso la strada nel mondo dello spettacolo, prima nell’universo delle fiction e poi come conduttore di programmi televisivi. Attualmente volto di punta del gruppo Discovery, ha terminato un paio di mesi fa il programma “Primo appuntamento” nella versione da crociera ed ora è sulla rampa di lancio in attesa di decollare con una nuova serie di questo programma in onda da stasera dalle frequenze di Real time. Ospite, padrone di casa e deejay per un giorno nella puntata odierna del nostro TvBlog Summer Celebrity Hits è oggi, come molti di voi avranno forse intuito, il bello e bravo Flavio Montrucchio.

E’ dunque il giovane conduttore piemontese tifoso della Juventus oggi il padrone di casa di questo nostro appuntamento estivo con il TvBlog Summer Celebrity Hits, pronto qui non a vestire la maglia a strisce bianco nere della sua squadra del cuore, ma i panni di deejay per un giorno. Vediamo e ascoltiamo qual è la sua canzone dell’estate, ovvero il pezzo che più gli ricorda la stagione più calda dell’anno. Con il buon Montrucchio dobbiamo tuffarci nei mitici anni sessanta, quelli del boom economico nel nostro paese, perchè il brano da lui scelto è “Pinne fucile ed occhiali” di uno che di tormentoni estivi davvero se ne intende, avendone confezionati parecchi: Edoardo Vianello.

Pezzo scritto da Carlo Rossi ed Edoardo Vianello, fu arrangiato dal maestro Ennio Morricone, come la maggior parte dei pezzi dell’epoca di Vianello e fu inserito, insieme al lato B di quel 45 giri “Guarda come dondolo” in uno dei cult movie più celebri dove venne fotografato il boom economico in Italia, ovvero “Il sorpasso” di Dino Risi, pellicola proprio del 1962, anno in cui fu lanciato il pezzo scelto oggi da Flavio Montrucchio.

Pinne fucile ed occhiali

Con le pinne, fucile ed occhiali

quando il mare è una tavola blu

sotto un cielo di mille colori

ci tuffiamo con la testa all’ingiù! Mentre tutta la gente è assopita

sulla sabbia bruciata dal sol

ci scambiamo nell’acqua salata

un dolcissimo bacio d’amor! Con le pinne, fucile ed occhiali

quando il mare è una tavola blu

sotto un cielo di mille colori

ci tuffiamo con la testa all’ingiù! Mentre tutta la gente è assopita

sulla sabbia bruciata dal sol

ci scambiamo nell’acqua salata

un dolcissimo bacio d’amor! Con le pinne, fucile ed occhiali

quando il mare è una tavola blu

sotto un cielo di mille colori

ci tuffiamo con la testa all’ingiù! Mentre tutta la gente è assopita

sulla sabbia bruciata dal sol

ci scambiamo nell’acqua salata

un dolcissimo bacio

un dolcissimo bacio

un dolcissimo bacio d’amor!

(di Carlo Rossi ed Edoardo Vianello)

Grazie a Flavio Montrucchio e dandovi appuntamento ad una nuova puntata del nostro TvBlog Summer Celebrity Hits è il momento -come sempre- di lanciare la sigla!