Primo appuntamento: aperti i casting

Le modalità per partecipare ai casting di Primo appuntamento, il dating show di Real Time condotto da Flavio Montrucchio

Da qualche giorno, sui social ufficiali di Real Time, sono stati aperti i casting per la nuova edizione di Primo Appuntamento, il dating show condotto da Flavio Montrucchio che accende, da diverse stagioni, la prima serata del martedì. Ecco l’annuncio completo:

“Se le vacanze estive non dovessero bastare, noi abbiamo la soluzione!

Registrati al link in bio e partecipa ai casting di #PrimoAppuntamento

Prossimamente su #RealTime #Canale31”

Come partecipare ai casting di Primo Appuntamento

“Sei single in cerca dell’anima gemella? Le porte dell’amore nel nostro ristorante non chiudono mai! Chiama lo 0645442074 oppure scrivi a primoappuntamento@standbyme.tv per partecipare ai casting della sesta stagione di Primo Appuntamento!”… così recita il messaggio postato sulla sezione dedicata al programma del tasto 31 del telecomando.

Flavio Montrucchio torna ad accogliere tanti single alla ricerca dell’anima gemella, che si incontreranno per la prima volta al ristorante di Primo Appuntamento ospitato nella romantica villa d’epoca fuori Roma, per l’occasione oggetto di un restyling totale: grazie ai toni del blu e agli arredi in legno eleganti e contemporanei, l’atmosfera è ora ancora più accogliente e romantica.

Qui, durante il tête-a- tête serale, i nuovi protagonisti oltre a gustare un’ottima cena si racconteranno le loro esperienze personali per decidere, al termine della cena, se continuare a vedersi oppure prendere strade diverse.

Oltre al padrone di casa Flavio, ritroviamo lo storico barman Mauro Cipollone, la maître Barbara Antonini e la brigata di sala che faranno in modo che nel locale tutto sia perfetto per far scoccare la scintilla dell’amore.

Primo Appuntamento negli anni ha raccontato con delicatezza una miscellanea di persone, personaggi e storie e quest’anno gli elementi cardine saranno ancora di più romanticismo, leggerezza e inclusività: la forza della nuova stagione saranno proprio le vicende personali di chi varcherà la porta del ristorante per un racconto contemporaneo della società e dei sentimenti.