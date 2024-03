Barbara Antonini: chi è la Maître di Primo appuntamento su Real Time

Domani sera, martedì 19 marzo 2024, in prima serata, su Real Time, torna ‘Primo appuntamento’, con l’ottava stagione. Flavio Montrucchio torna ad accogliere tanti single alla ricerca dell’anima gemella, che si incontreranno per la prima volta al ristorante del dating show ospitato nella romantica villa d’epoca fuori Roma, per l’occasione oggetto di un restyling totale: grazie ai toni del blu e agli arredi in legno eleganti e contemporanei, l’atmosfera è ora ancora più accogliente e romantica. Qui, durante il tête-a- tête serale, i nuovi protagonisti oltre a gustare un’ottima cena si racconteranno le loro esperienze personali per decidere, al termine della cena, se continuare a vedersi oppure prendere strade diverse.

Oltre al brillante padrone di casa, ritroviamo lo storico barman Mauro Cipollone, la maître Barbara Antonini e la brigata di sala che faranno in modo che nel locale tutto sia perfetto.

Conosciamo meglio Barbara Antonini:

Chi è Barbara Antonini di Primo Appuntamento? Età, lavoro, Instagram, marito

Barbara Antonini, invece, viene spesso definita “figlia d’arte” perché nella sua famiglia sono state gestite diverse attività nel settore della ristorazione ed ha quindi mosso i primi passi in famiglia fin da bambina, prendendo e restituendo i suoi primi cappotti all’ingresso

del ristorante ed imparando così l’importanza di quello che per lei, ancora oggi, è uno dei rituali più importanti dell’accoglienza e che nella sua semplicità rappresenta la cura in ogni gesto dall’ingresso all’uscita dell’ospite.

In seguito ha deciso di staccarsi dalla gestione familiare in favore di un proprio percorso lavorativo che l’ha portata ad accrescere la sua esperienza e a riversarla poi nell’apertura delle sue attività.

Oggi è membro dell’Associazione Italiana dei Maître (AMIRA) e Vicepresidente della Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi per Pordenone (FIPE) oltre a far parte dell’Associazione Italiana dei Sommelier (AIS).

Lavora inoltre a stretto contatto con gli istituti alberghieri come figura attiva nella formazione degli allievi che durante l’anno scolastico ospita presso il ristorante, partecipando come figura esterna durante gli esami di fine anno ed organizzando eventi formativi e motivazionali per le future generazioni di professionisti.

Nell’autunno 2022 si affaccia al mondo della televisione. Le viene infatti affidata la gestione della sala di un ristorante da 70 coperti collocato a Roma e all’interno del quale viene girato un programma televisivo in onda tutte le settimane su Real Time.

Il suo profilo Instagram è @justbarbara_ ed, ad oggi, conta, oltre 3000 followers. E’ nata nel 1989 e gestisce un ristorante a Sauris con il marito Andrea Pilo.