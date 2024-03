Mauro Cipollone: chi è il barman di Primo Appuntamento su Real Time

Domani, si torna a sognare con i nuovi episodi al buio del dating cult di Real Time “Primo Appuntamento”, programma giunto alla sua ottava stagione con Flavio Montrucchio dalle 21:20.

Il conduttore torna ad accogliere tanti single alla ricerca dell’anima gemella, che si incontreranno per la prima volta al ristorante di Primo Appuntamento ospitato nella romantica villa d’epoca fuori Roma, per l’occasione oggetto di un restyling totale: grazie ai toni del blu e agli arredi in legno eleganti e contemporanei, l’atmosfera è ora ancora più accogliente e romantica. Qui, durante il tête-a- tête serale, i nuovi protagonisti oltre a gustare un’ottima cena si racconteranno le loro esperienze personali per decidere, al termine della cena, se continuare a vedersi oppure prendere strade diverse.

Oltre al brillante padrone di casa Flavio, ritroviamo lo storico barman Mauro Cipollone, la maître Barbara Antonini e la brigata di sala che faranno in modo che nel locale tutto sia perfetto.

Primo Appuntamento negli anni ha raccontato con delicatezza una miscellanea di persone, personaggi e storie e quest’anno gli elementi cardine saranno ancora di più romanticismo, leggerezza e inclusività: la forza di questa nuova stagione saranno proprio le vicende personali di chi varcherà la porta del ristorante per un racconto contemporaneo della società e dei sentimenti.

Conosciamo meglio Mauro Cipollone:

Chi è Mauro Cipollone di Primo appuntamento? Età, lavoro, Instagram

Non si hanno molte informazione sulla vita privata di Mauro Cipollone, né sull’età. Il bartender è piuttosto riservato anche sulla sua vita privata. Infatti, corteggiatissimo dalle clienti di ‘Primo appuntamento’, non si è mai mostrato sui social accanto ad una donna che potrebbe far pensare all’esistenza di una fidanzata.

Leggendo Guidabio.it, sappiamo che “ha iniziato molto giovane lavorando dietro il bancone di un pub stile British della Capitale, tempio della birra inglese a pompa e del whiskey, per poi proseguire il suo percorso professionale con lo Chef Fabio Baldassarre, ex Stella Michelin nel suo “The Corner”; dopo varie consulenze professionali approda nel ristorante di Cristina Bowerman e successivamente, presta per anni le sue abilità al servizio di Spazio Niko Romito Bar e Cucina a Roma, premiato come miglior bar d’ Italia dalla guida Gambero Rosso, ideato da Niko Romito, Chef Abruzzese, 3 Stelle Michelin”.

Il suo profilo Instagram @maurocipollone_ ad oggi, conta oltre 26200 followers.

Foto | Instagram