Primo Appuntamento Hotel 2024: quando va in onda, streaming, puntate, cast

Primo Appuntamento Hotel è un dating show di Real Time, condotto da Flavio Montrucchio.

Nel gennaio 2024, andrà in onda la prima stagione del secondo spin-off tratto da Primo Appuntamento, programma in onda su Real Time dal 2017.

Primo Appuntamento Hotel è un programma realizzato da Stand by Me per Warner Bros. Discovery. Real Time.

Primo Appuntamento Hotel 2024: quando va in onda

Il programma andrà in onda a partire da martedì 2 gennaio 2024 su Real Time, canale 31 del digitale terrestre, alle ore 21:20.

Primo Appuntamento Hotel: streaming

Dopo la messa in onda in tv, le puntate saranno disponibili in streaming ogni settimana su Discovery+.

Primo Appuntamento Hotel: come funziona

In quest’edizione del programma, vedremo 60 nuovi single in cerca dell’anima gemella che, in questa versione del dating show, avranno la possibilità di conoscersi più a fondo, anche oltre la tradizionale cena al buio.

Il nuovo format prevede che i single abbiano il loro primo appuntamento al ristorante dell’hotel per la cena di rito ma anche la possibilità di vivere qualche altro giorno insieme con la persona incontrata.

I single potranno muoversi liberamente nella struttura e usufruire dei servizi messi loro a disposizione: la piscina, la SPA, il chiringuito esterno, il bar, le gite al mare e anche le stanze dell’hotel per avere incontri più intimi.

L’evolversi delle situazioni verrà commentato da Flavio Montrucchio che guiderà e consiglierà anche i single che decideranno di mettersi in gioco.

Primo Appuntamento Hotel 2024: puntate

La prima stagione dello spin-off di Primo Appuntamento è composta da 10 puntate dalla durata di 75 minuti ciascuna.

Dove si trova la location di Primo Appuntamento Hotel?

La nuova versione del programma è ambientata in un resort di lusso.

La cornice che accoglierà i 60 single di quest’edizione, infatti, è un boutique hotel che si trova nel cuore del Salento, a pochi chilometri dalla costa tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca.

Le foto del set sono state pubblicate in anteprima da noi di TvBlog.

Primo Appuntamento Hotel: cast

Oltre a Flavio Montrucchio, nel cast del programma troviamo il barman Mauro e Maria Laura, addetta alla reception, più tutto lo staff.

Primo Appuntamento Hotel: presentatore

Dal 2019, il conduttore del programma è Flavio Montrucchio che ha condotto cinque edizioni della versione originale del programma e due edizioni dello spin-off Primo Appuntamento Crociera.

Dal 2 dicembre 2023, Montrucchio è impegnato anche in Rai, nel programma culinario Cook40′, in onda su Rai 2.