Ne abbiamo scritto pochi giorni fa in un articolo in cui vi abbiamo dato conto – in anteprima – degli ospiti che animeranno le puntate delle strenne di Cook40 nel sabato mattina di Rai 2: Flavio Montrucchio, particolarmente coinvolto dagli impegni che lo vedono sia su Warner Bros Discovery che in Rai n quest’annata televisiva , inizierà il 2024 inaugurando il nuovo spin-off di Primo Appuntamento ‘Hotel’ su Real Time per dieci puntate a partire da martedì 2 gennaio alle 21:20 (periodo anticipato da TvBlog nell’ottobre scorso).

TvBlog è in grado di mostrarvi in anteprima quello che sarà il set che caratterizzerà il contesto di Primo Appuntamento Hotel.

Primo Appuntamento Hotel, le foto dal set (Anteprima TvBlog) Guarda le altre 4 fotografie →

Primo Appuntamento Hotel, dove si trova l’Hotel?

Come riferisce l’ANSA il resort di lusso (della quale ancora non sapevamo i dettagli) si trova tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca (Puglia).

Primo Appuntamento Hotel, come funziona?

Qui 60 nuovi single si metteranno in gioco per trovare l’anima gemella fra sentimenti e decisioni da prendere. Come sempre nel meccanismo del dating show, a loro spetterà la possibilità di conoscersi più a fondo e, se l’incontro sortirà ancora più curiosità, approfondire anche oltre la tradizionale cena al buio.

Flavio Montrucchio: “La mia stagione di conferma e il ritorno in Rai”

Dicevamo degli impegni che riempiono la stagione televisiva di Montrucchio, a proposito di ciò lo stesso conduttore all’ANSA ha fatto il punto della situazione sul suo percorso in quest’annata:

Questa stagione televisiva per me se da un lato rappresenta la conferma e il sodalizio con Warner Bros Discovery per l’ottimo lavoro fatto in questi anni con Primo Appuntamento ed altri programmi, dall’altra senza dubbio c’è la novità e l’ingresso, ma anche in qualche modo un ritorno, in Rai con ‘Cook40’ che per me rappresenta un nuovo inizio, senza dubbio desiderato.