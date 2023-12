Da qualche settimana – più precisamente dal 2 dicembre – a Cook 40, in onda il sabato mattina a mezzogiorno su Rai 2, il nuovo padrone di casa della terza edizione Flavio Montrucchio accompagna i telespettatori al telegiornale delle ore 13 con un’ora di intrattenimento puramente culinario.

Un ritorno in Rai per il conduttore già impegnato su Real Time alla conduzione di Primo Appuntamento, impegno che proseguirà ancora nel 2024 con delle novità. Da martedì 2 gennaio in prima serata su Real Time arriva la versione in Hotel del fortunato programma.

Diventando un nuovo volto di Rai 2, rete che da tempo sta progressivamente risollevandosi puntando anche su personalità sempre più di spicco nel comparto dell’intrattenimento. Montrucchio (già attore, conduttore e showman) in questo caso mette un’altra bandierina nel suo percorso professionale in crescita.

Cosa è Cook 40?

In Cook40 (programma realizzato da Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Triangle) e dedicato a chi ama cucinare ma non ha mai abbastanza tempo per farlo, ogni settimana è invitato un ospite, un volto conosciuto dal pubblico.

Sta all’ospite realizzare un menù originale e gustoso di ben 3 portate nel tempo di 40 minuti. Tempo in cui si ha l’occasione per conoscere meglio l’ospite che si racconterà mentre è alle prese con la preparazione dei piatti con l’aiuto di uno chef, un vero e proprio tutor.

Non mancano consigli utili per il telespettatore di benessere e cucina, ma anche novità e rubriche come la spesa di Angelica Sepe e momenti d’intrattenimento come il contest “sbuccia la mela” con tanto di classifica su chi riesce a sbucciare una mela in meno tempo possibile…

Gli ascolti di Cook 40

Al suo debutto ha registrato numeri positivi con 359.000 telespettatori ed uno share de 3.64%, considerando anche la forte concorrenza di Rai 1, Canale5 e i Telegiornali Regionali e Nazionali in onda nella stessa fascia oraria, Montrucchio, Triangle e Rai, possono ritenersi più che soddisfatti, visto che già alla seconda puntata si è raggiunta la cifra tonda del 4% di share e quasi 400mila spettatori.

Cook 40, gli ospiti delle puntate in onda sotto le feste

Il programma, registrato alla sede Rai di Napoli, dopo la pausa di sabato 16 dicembre dovute alle gare invernali, torna con la sua terza puntata, sabato 23 dicembre, tutta natalizia e con l’occasione Flavio Montrucchio accoglie sua moglie, la show-girl e conduttrice Alessia Mancini al suo fianco per portare quanto più possibile un clima familiare e casalingo, visto il Santo Natale alle porte.

Non solo, a seguire, è prevista per la quarta puntata di sabato 30 dicembre dedicata al Capodanno, la presenza di Rita Forte con il quale Montrucchio stesso interagirà in momenti musicali inediti per portare gioia ed allegria in vista del vicino 2024 ed infine per la quinta puntata di sabato 6 gennaio, dedicata alla Befana, dovrebbe intervenire l’attore e comico Stefano Masciarelli.